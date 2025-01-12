بنكيران: صمود فلسطينيي غزة بوجه الإبادة الإسرائيلية “غير مسبوق”

الرباط: قال أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض عبد الإله بنكيران، الأحد، إن صمود الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الإبادة الإسرائيلية “غير مسبوق في التاريخ”.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع نظمه حزبه بالعاصمة الرباط، تابعها مراسل الأناضول.

وقال بنكيران: “لأول مرة في التاريخ، شعب يخير ما بين النزوح والتهجير وما بين العذاب الفظيع، ويختار أن يبقى في أرضه رغم مختلف مظاهر التقتيل (الإسرائيلي) منذ 15 شهرا”.

ووصف رئيس حكومة المغرب الأسبق صمود الفلسطينيين بغزة بـ”العجب، وشيء غير مسبوق في التاريخ”.

ولفت إلى أن “من بين أسباب الصمود مرجعيتهم الإسلامية”.

وعن الإبادة الإسرائيلية بغزة، قال بنكيران: “تم قتل البنات والأولاد والشيوخ، بالإضافة إلى الإصابات الكبيرة للفلسطينيين، حيث لا يجدون مستشفيات بعد أن دمرت (من طرف الجيش الإسرائيلي)، وبقي بعضها بدون مستلزمات طبية، ومع ذلك لا يزالون صامدين، ويدافعون”.

وأضاف: “كما يتعرض الفلسطينيون إلى الجوع والعطش وقلة الدواء وتدمير جميع البنيات (جراء الإبادة الإسرائيلية)”.

وتشهد الساحة المغربية حالة تضامن كبيرة مع قطاع غزة، من خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات في عدن مدن بينها الرباط، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات، وإنهاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

(الأناضول)