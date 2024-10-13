المغرب: بن كيران يردّ على شيخ انتقد تعزيته في وفاة نصر الله… ويتوقع أن مستقبل إسرائيل هو الزوال

الرباط ـ “القدس العربي”: اعتبر عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، أن الضجة التي أثيرت حول تقديمه التعزية في وفاة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، “كانت غير مبررة”.

وقال خلال اجتماع مع الأمانة العامة لحزبه مساء السبت: “لقد وُجّه إلينا كلام حقير، ونحن نعلم الجهات التي تحرك هذه الحملة”، موضحاً أن “نصر الله، رغم خطئه الجسيم في التدخل في سوريا، يبقى إنسانًا مسلمًا، وموقفه الأخير ليس فقط مشرفًا بل ضروري في ظل غياب المواقف المشروعة”.

وفي كلمته التي تابعتها “القدس العربي” على “اليوتيوب”، رَدّ القيادي الإسلامي بشكل ضمني على الشيخ محمد الفزازي، أحد وجوه الإعلام الديني على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي انتقد تعزية حزب العدالة والتنمية في وفاة نصر الله، بمبرر أنها “تتعارض مع سياسة الدولة المغربية ومع موقف الشعب المغربي والمؤسسة الدينية الرسمية”، داعياً بن كيران إلى مراجعة موقفه، لكن هذا الأخير قال إنه لا يُكنّ للفزازي ـ دون أن يسمّيه ـ أي احترام، مشيراً إلى أنه “متقلب في آرائه، وكان دائماً متطرفاً في هذه الجهة أو تلك”.

وشدد الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” على أنه لن يتردد في تقديم التعزية لكل من يدافع عن أرضه ودينه، قائلاً: “لقد عزّينا في حسن نصر الله، وسنعزّي في كل شهيد يقف صامدًا في سبيل نصرة إخوانه في فلسطين ولبنان وكل بقاع العالم”.

وأوضح أن نصر الله وقف موقفاً جليلاً قبل استشهاده، لأنه اشترط عدم توقيف الهجمات على إسرائيل حتى تتوقف عن حربها على غزة، وأنه لن يتراجع ليسمح للإسرائيليين بالعودة إلى شمال الأراضي المحتلة حتى يعود الغزاويون إلى منازلهم.

وكان عبد الإله بن كيران قد قدّم تعزية إلى “حزب الله”، بدأها بالقول: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا في حزب العدالة والتنمية بالمملكة المغربية، نبأ استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على إثر غارة غادرة للكيان الصهيوني المجرم على الضاحية الجنوبية ببيروت بلبنان الشقيق”.

واعتبر أن “اغتيال القائد الشهيد حسن نصر الله، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإجرامية والدموية والاستعمارية لهذا الكيان الغاصب، لكن هذا العمل الإجرامي الجبان وغيره من عمليات الغدر والتقتيل لن تزيد المقاومة وحاضنتها الشعبية إلا صموداً ومزيداً من التضحية والجهاد على طريق تحرير فلسطين والقدس الشريف والأقصى المبارك، أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

ومن جهة أخرى، انتقد بن كيران في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه، بعض الإعلاميين المغاربة الذين رفعوا شعار “كلّنا إسرائيليون”، قائلاً: “لا أستطيع أن أفهم كيف وصلنا إلى هذا المستوى. هم لا يتحدثون عن اليهود، بل يعلنون ولاءهم لدولة الاحتلال الصهيوني التي لا تتردد في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين”.

وتساءل بن كيران قائلاً: “أين أمّة الإسلام؟ وأين أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الغالبية العظمى من المسلمين؟”، وأضاف أن بعض الحكام الذين يعتقدون بأن ما يحدث في غزة ولبنان سيكون لصالحهم، هم مخطئون، لأن ما يحدث ليس من أجل القضاء على حزب الله أو حماس، بل هذه جريمة في حق الإنسانية. الأطفال الذين يُقتلون في غزة ليسوا من حزب الله ولا من حماس، وكذلك الرجال أو النساء ليسوا كلهم من حزب الله أو من حماس”.

وأكد أن هذه جرائم ضد الإنسانية، وهي أيضاً إبادة جماعية تستدعي موقفًا قانونيًا واضحًا. وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” القادة العرب والمسلمين إلى اتخاذ موقف حازم، معربًا عن اقتناعه بأن وقف التطبيع مع إسرائيل سيكون كافيًا لوقف القتل في غزة.

وفي اعتقاد رئيس الحكومة المغربي الأسبق، فإسرائيل حاليا في خطر محدق، لأنها كانت السبب في إثارة المصائب، فلا يمكن لشعب مثل الشعب الفلسطيني يتعرض للتقتيل والإبادة أن يظل ساكتاً، ولا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يقضي على روح المقاومة، حتى بعد قتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله، لأن المطالبة بالحق المشروع فكرة، والفكرة لا تموت.

واستطرد قائلاً: أتساءل بسذاجة، إذا هُزمت حركة المقاومة في غزة، وإذا هُزم حزب الله في لبنان، وإذا هُزمت إيران في عقر دارها، فكيف سينظر الإسرائيليون إلى باقي الحكام العرب؟ وهم لا يميزون بين كل فئة أو جنسية، بل يتحدثون عنا جميعاً، ويصفوننا بأشنع الأوصاف، ويقولون إننا سوف نكون عبيداً لهم، رجالاً ونساء، وتمتد أطماعهم التوسعية لتشمل مصر والسعودية والعراق وغيرها، أي “من النهر إلى النهر” كما يدعون حين يتحدثون عن “دولتهم” المزعومة.

وختم عبد الإله بن كيران كلمته بالقول: “ما دامت إسرائيل تتصرف بهذه الهمجية والوحشية، فأنا أتصور أن مستقبلها سيكون هو الزوال”.

وكتبت صحيفة “الصباح” أن تعزية “العدالة والتنمية”، في اغتيال حسن نصر الله، أثارت جدلاً من قبل خصوم الحزب، وبعض مناضلي الأحزاب السياسية، وأساتذة جامعيين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك “بسبب اعتراف الحزب نفسه سابقًا بدعم نصر الله لجبهة “البوليساريو”. واستندت الصحيفة في ذلك إلى تصريحات سابقة في الموضوع نفسه للقيادي مصطفى الخلفي حينما كان يشغل منصب متحدث رسمي باسم الحكومة المغربية.

ونقلت عن مصادر قولها “إن بن كيران، وإن كان من حقه إنسانياً التضامن مع المناضلين الشهداء في كل بقاع العالم، بمن فيهم حسن نصر الله، فإن طريقة صياغة التعزية تؤكد أنه أخطأ التقدير”.