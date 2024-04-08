بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة عند 4.5%

القدس: ثبت بنك إسرائيل أسعار الفائدة اليوم الاثنين للاجتماع الثاني على التوالي بعد خفضها ربع نقطة مئوية في يناير كانون الثاني، واختار توخي الحذر رغم ضعف الاقتصاد بسبب حرب غزة.

وانقسم المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل القرار إذ توقع سبعة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وتوقع خمسة تثبيتها.

ومع تقلب الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، ثبت البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة.

وقبل الخفض في يناير كانون الثاني، ظلت أسعار الفائدة ثابتة منذ يوليو تموز الماضي بعد دورة تشديد نقدي قوية رفع البنك المركزي فيها أسعار الفائدة عشر مرات متتالية من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.1 بالمئة في أبريل نيسان 2022.

وتراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.5 بالمئة في فبراير شباط في إطار النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين واحد وثلاثة بالمئة، بينما تباطأ النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)