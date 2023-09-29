بنك «لومبارد أودييه» السويسري يعتزم مضاعفة أعماله في الإمارات

■ دبي – رويترز: قال مسؤول تنفيذي بارز في بنك “لومبارد أودييه” السويسري لرويترز أن البنك يعتزم زيادة عدد موظفيه في الإمارات إلى المثلين في غضون ثلاث سنوات بعد حصوله على ترخيص للعمل من “مركز دبي المالي العالمي”.

وللبنك مكتب تمثيلي في دبي، المركز المالي الإقليمي البارز، منذ 17 عاماً وفرع في أبوظبي منذ عام 2019. ويعكف البنك السويسري على توسيع تواجده في الإمارات كجزء من مسعى للاستفادة من ثروات العائلات ومجموعة متزايدة من رواد الأعمال.

وقال عامر مالك، المدير التنفيذي البارز ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية في البنك، في مقابلة أمس الأول، أن التدفق “الكبير” للجنسيات الأخرى في السنوات القليلة الماضية ومن بينهم القادمون من أوروبا ومن شبه القارة الهندية، دفع البنك إلى إعادة التفكير في إستراتيجيته للمنطقة.

وقال مالك “كانت الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لنا هي الحصول على ترخيص استشاري في مركز دبي المالي العالمي، ونحن الآن نقوم بتوظيف وبناء منصتنا هنا”. وأضاف أنه يتوقع ارتفاع عدد الموظفين الحاليين البالغ 17 شخصاً في مكتب دبي إلى المثلين في غضون ما بين سنتين وثلاث سنوات. ومضى يقول “يركز ما نقوم به في دبي على رواد الأعمال والعائلات الخاصة، وهذا هو المكان الذي يمكننا فيه إضافة أكبر قدر من القيمة”.

والسعودية هي أكبر سوق للبنك حيث بلغ إجمالي أصول عملائه هناك 300 مليار فرنك سويسري (327.01 مليار دولار) في نهاية عام 2022، لكن لا توجد حالياً خطط لإنشاء مكتب في المملكة. ويقدم البنك أيضاً عروضا في المنطقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وانخفض عدد الأفراد فائقي الثراء في العالم 3.3 في المئة ليصل إلى 21.7 مليون فرد في عام 2022، لكن عدد هذه الفئة في الشرق الأوسط ارتفع 2.8 في المئة، وفقا لتقرير الثروة لعام 2023 الصادر عن شركة “كابجيميني”.

وقال مالك “من الطبيعي بالنسبة لنا أن يكون لنا حضور قوي في الشرق الأوسط، وهذا ينبع من الاستقرار السياسي والمالي المتزايد الذي نشهده هنا. الأمر لا يتعلق بأموال النفط فحسب، بل يتعلق بالاستثمار في كل القطاعات الأخرى”.

(الدولار يساوي 0.92 فرنك سويسري).