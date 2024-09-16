بنوك تجارية كبرى تشارك في مشروع للعملة الرقمية لبنوك مركزية تتصدره مجموعة السبع

لندن: انضم أربعون بنكا من البنوك التجارية الرائدة في العالم إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبنوك مركزية رائدة في أوروبا وآسيا بهدف إنشاء منصة عملة رقمية جديدة مصممة لتسريع وتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

ويشمل المشروع المعروف باسم (أجورا) سبعة بنوك مركزية في المجمل ويهدف إلى معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام ما تسمى بالودائع المصرفية “الرمزية” بالاشتراك مع العملات الرقمية للبنوك المركزية لخلق نظام أسرع وأكثر تقدما.

ويركز المشروع التجريبي على ما تعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية “الجملة”، والتي تستخدم فقط بين البنوك، ويسعى إلى التغلب على تحديات فروق التوقيت والمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية والفنية.

ومن بين البنوك التجارية المشاركة جيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي ويو.بي.إس وبنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني.

ويقود المشروع بنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي. وسيزيد المشروع أيضا من الانقسامات المتعلقة بتطوير البنوك المركزية لعملات رقمية بين مشروع أجورا ومشروع آخر يحمل اسم إم.بريدج أطلق في عام 2021 بين البنوك المركزية في الصين وهونج كونج وتايلاند والإمارات وانضمت إليه السعودية في الآونة الأخيرة.

(رويترز)