“بن آند جيريز” التابعة ليونيليفر تصف الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية”

نيويورك: وصف مجلس إدارة شركة بن آند جيريز المستقل الصراع الدائر في غزة بأنه إبادة جماعية، ما يفاقم خلافا مريرا بين شركة صناعة الآيس كريم وشركتها الأم يونيليفر ومقرها لندن منذ فترة طويلة.

وقال المجلس في بيان “تؤمن بن آند جيريز بحقوق الإنسان وتدعو للسلام، وننضمّ إلى كل من يندد بالإبادة الجماعية في غزة حول العالم”.

وأضاف “نقف إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية في غزة، سواء من يوقعون على العرائض ومن يتظاهرون في الشوارع وصولا إلى أولئك الذين يواجهون خطر الاعتقال”.

وهناك خلافات بين يونيليفر وبن آند جيريز منذ 2021 على الأقل، عندما أعلنت شركة صناعة الآيس كريم أنها ستتوقف عن البيع في الضفة الغربية المحتلة.

ورفعت بن آند جيريز دعوى قضائية ضد الشركة المالكة لها العام الماضي على خلفية مزاعم محاولاتها إسكاتها بشأن غزة. ويُعد بيانها بشأن غزة غير معتاد بالنسبة لعلامة تجارية أمريكية كبرى.

وقال متحدث باسم يونيليفر إن التصريحات تعكس آراء المجلس المستقل لبن آند جيريز، وإنه لا يمثل إلا نفسه.

وأضاف “ندعو إلى السلام في المنطقة وإلى إغاثة جميع من تأثرت حياتهم”.

وطلبت يونيليفر من قاض أمريكي رفض دعوى بن آند جيريز. وتعمل الشركة أيضا على فصل أعمالها في مجال الآيس كريم، بما في ذلك بن آند جيريز التي مقرها فيرمونت، وتحويلها إلى شركة مستقلة في صيف العام الجاري.

(رويترز)