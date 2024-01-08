بن زايد رفض طلبا من نتنياهو لدفع رواتب عمال فلسطينيين

واشنطن: قال إعلام أمريكي إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رفض طلبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع رواتب البطالة للعمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل.

ونقل موقع “آكسيوس” الإخباري الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، لم يكشف عن اسمه، ومصدر مطلع آخر، أن نتنياهو طلب قبل أسابيع من رئيس الإمارات المساعدة بشأن الفلسطينيين.

وذكر الموقع أن رئيس الإمارات أعرب عن استعداده للمساعدة، لافتا أنه “أصيب بالذهول” عندما سأله نتنياهو عما إذا كانت أبوظبي راغبة بدفع أجور العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح الموقع أن رئيس الإمارات قال لنتنياهو إنه “لا يستطيع فعل ذلك”، واقترح “ساخرا” على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يلجأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي “يحصل على أموال كثيرة من عدة دول”.

اقترح بن زايد “ساخرا” على نتنياهو أن يلجأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي “يحصل على أموال كثيرة من عدة دول”

ولم يصدر عن الإمارات أو إسرائيل تعليق فوري حول ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي.

ويعمل فلسطينيون في مختلف القطاعات مثل البناء والزراعة والغذاء والخدمات في مدن مختلفة في إسرائيل وفي المستوطنات اليهودية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وبحسب بيانات نقابات العمال في فلسطين فإن هذا العدد يتجاوز 200 ألف.

وعقب 7 أكتوبر أوقفت إسرائيل دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)