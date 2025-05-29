بن زيمة يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري السعودي

إسطنبول: أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، فوز الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم فريق الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري للموسم الحالي، عقب قيادته فريقه لإحراز لقب المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه.

وتفوق بن زيمة، الفائز بالكرة الذهبية موسم 2022، على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، والبرازيلي روجر إيبانيز (الأهلي)، وسالم الدوسري (الهلال)، والأرجنتيني كريستيان جوانكا (الشباب).

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدفا، بفارق هدفين عن الإنكليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بينما جاء كريم بن زيمة، ثالثا برصيد 21 هدفا.

وفاز سالم الدوسري قائد فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب سعودي، وفاز حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلجيكي كوين كاستيلس بجائزة القفاز الذهبي.

وحصل مصعب الجوير لاعب خط وسط الشباب المعار من الهلال بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم، فيما فاز الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد بجائزة أفضل مدرب.

(الأناضول)