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بن سبعيني يكشف سر انتفاضة الجزائر أمام توغو بتصفيات أمم أفريقيا

11 - أكتوبر - 2024

رامي بن سبعيني. أرشيف

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الجزائر: قال رامي بن سبعيني، لاعب المنتخب الجزائري، إن شكل الفريق تغير كثيرا في الشوط  الثاني من المباراة التي تغلب فيها “الخضر” 5 / 1 على ضيفه منتخب توغو، أمس الخميس، بالجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ليقترب كثيرا من حسم التأهل، فيما توقف رصيد توغو عند نقطتين في مركز الوصافة مؤقتا.

واعترف بن سبعيني أنه وزملاءه تركوا فراغات كثيرة في وسط الميدان للمنافس الذي خلق بعض الصعوبات في الشوط الأول ونجح في تسجيل هدف السبق.

وأضاف: “تلقينا هدفا بسبب سوء التفاهم بين المدافع توغاي، والحارس أليكسيس، وهذا يحدث في أي مباراة. عند نهاية الشوط الأول تحدثنا مع بعضنا في غرف تبديل الملابس وقلنا لا يجب أن نترك لهم المساحات في وسط الميدان”.

وتابع: “صححنا الأخطاء خلال الشوط الثاني وهو ما قادنا للفوز بالمباراة بفارق كبير وهذا هو الأهم”.

وأكد بن سبعيني أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراة العودة يوم الاثنين المقبل من أجل الفوز، مثلما يفعل عندما يلعب أي مباراة في الجزائر.

(د ب أ)

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  1. يقول محمد الجزائري:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 7:42 م

    اتقوا الله
    الناس تتدبر في فلسطين ولبنان واليمن وانتم تحكون على كرة القدم
    حسبي الله في كل مسلم من المحيط للخليج

    رد
  2. يقول التبون الرونديلة:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 9:03 م

    عاشت الجزائر

    رد

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