بن غفير إثر عملية القدس: نحتاج زيادة حواجز وإغلاق طرق.. وحياة المستوطنين تعلو على حرية تنقّل الفلسطينيين

القدس: دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، لوضع المزيد من الحواجز العسكرية، وإغلاق طرق في الضفة الغربية، مكررًا موقفه باعتبار أن “حرية الحياة” للمستوطنين الإسرائيليين “تعلو” على حرية التنقل للفلسطينيين.

كلام بن غفير جاء في منشور على حسابه في “تلغرام”، في معرض تعليقه على عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذ العملية.

وقال بن غفير: “مرّ عام وأنا أصرخ في كل مرحلة بأن حرية الحياة لمواطني إسرائيل (المستوطنين بالضفة الغربية)، تعلو على حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية (الفلسطينيين)”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى وضع مزيد من الحواجز، وإغلاق الطرق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلينا أن نغيّر تصوّرنا”.

وكانت تصريحات مشابهة لبن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، أدّت في الماضي إلى انتقادات دولية.

من جهة ثانية، جدّد بن غفير تمسكه بتسليح الإسرائيليين (المدنيين).

وكانت الشرطة الإسرائيلية أشارت، في بيان، إلى أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار على 2 من منفذي عملية إطلاق النار، اليوم الخميس.

وحول ذلك قال بن غفير: “تم هذا الصباح منع وقوع هجوم أكبر بسبب وجود رجال شرطة ومدنيين يحملون أسلحة في مكان الهجوم، ولولا تلك الأسلحة لكان الإرهابيون واصلوا عملياتهم القاتلة دون عوائق”، وفق تعبيره.

وكان بن غفير أطلق عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية تسليح الإسرائيليين، وخاصة في الضفة الغربية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.

(الأناضول)