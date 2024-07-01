بن غفير: إطلاق سراح مدير “الشفاء” وعشرات الفلسطينيين إهمال أمني

القدس المحتلة: اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، أن الإفراج عن مدير مستشفى “الشفاء” بمدينة غزة الطبيب محمد أبو سلمية وعشرات الأسرى الفلسطينيين “إهمال أمني”.

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: “إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات المعتقلين الآخرين هو إهمال أمني”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع (وزير الدفاع يوآف) غالانت ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك (رونين بار) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية”.

وصباح الاثنين، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح أبو سلمية بعد اعتقاله في 23 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “إسرائيل أفرجت عن 54 أسيراً من غزة إلى القطاع بسبب الاكتظاظ في سجونها”.

أما صحيفة “هآرتس” فقالت: “قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا الإسرائيلية أن جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين في مركز اعتقال سدي تيمان (جنوب إسرائيل) إما سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى قطاع غزة”.

وكانت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية تحدثت عن انتهاكات واسعة تتم ضد الأسرى الفلسطينيين في سجن “سدي تيمان” حيث يعتقل المئات من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته مؤسسات إسرائيلية طالبت فيه بإغلاق هذا السجن.

(الأناضول)