بن غفير: الكنيست سيناقش الإثنين مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

القدس: قال وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، السبت، إن الكنيست (البرلمان) سيناقش الإثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.

وأشار بن غفير إلى أن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.

وفي مارس/ آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل باحتجاج فلسطيني واسع.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه.

ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.

(الأناضول)