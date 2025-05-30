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بن غفير: بعد رفض “حماس” اقتراح الاتفاق “حان الوقت للدخول بكامل القوة” إلى غزة 

منذ ساعتين

بن غفير خارج باب العامود في البلدة القديمة في القدس. 26 مايو 2025. ا ف ب

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القدس: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، إنه ينبغي استخدام “القوة الكاملة” في غزة، وذلك بعد أن أعلنت حركة “حماس” أن اقتراح الهدنة الجديد المدعوم من الولايات المتحدة لا يلبّي مطالبها.

وكتب بن غفير على تلغرام، متوجهاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار”. مضيفاً: “يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، دون تردّد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها”.

(أ ف ب)

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