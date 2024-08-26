بن غفير راعيها.. ماذا نعرف عن أعضاء منظمة الإرهاب اليهودي في “حكومة قاتل دوابشة”؟

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بن غفير يؤيد الإرهابيين اليهود. القوة والصلاحيات والمقدرات التي في يديه بصفته وزير الأمن القومي يوجهها لحماية الإرهابيين اليهود. لا مجال للتشوش: الإرهابيون اليهود هم الذراع العسكري لمنظمة بن غفير نفسه عضو فيها، ويمثل مصالحهم في الحكومة. يجلس بن غفير في الحكومة، لكنه موالٍ لفكرة أكبر منها، وفي الاختيار بين ولائه للدولة وولائه لبلاد إسرائيل الكاملة وللكهانية، يختار الثاني.

أحد الإرهابيين اليهود الذين يتمتعون برعاية بن غفير هو قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل. في الأشهر الأخيرة حظي بن أوليئيل في سجن “أيالون” [الرملة] بزيارتين ممن لا يقل عن مأمور السجون كوبي يعقوبي.

إن زيارة مأمور السجون لسجين أمني تعتبر أمراً شاذاً. من يتساءل ماذا للمأمور وإرهابي يهودي، إنما هو يسأل السؤال غير الصحيح. السؤال هو: ما ليعقوبي وللوزير الكهاني؟ عندما يُسأل السؤال الصحيح، يتضح عمق تسلل الإرهاب اليهودي للحكومة: في الماضي كان يعقوبي السكرتير الأمني لبن غفير، عمل على تخفيف الشروط الاعتقالية لبن أوليئيل ومعتقلين وسجناء أمنيين يهود آخرين، بناء على طلب بن غفير، وهو نفسه كان محامياً لبن أوليئيل.

رئيس قيادة بن غفير، حنمئيل دوفمن، هو أيضاً عضو آخر في الشبكة الكهانية، التقى بن أوليئيل. فضلاً عن ذلك، حظي بن أوليئيل بنوع من “منظومة دعم نفسي” بما في ذلك أحاديث مع حاخامات في “الصهيونية الدينية”، وبينهم الحاخام دوف ليئور، من قادة التيار اليميني المتطرف وحاخام بن غفير.

في الجهاد اليهودي الذي يعد بن أوليئيل أحد أبطاله، ثمة أعضاء كثيرون، وله أناس في الميدان، وحاخامات، وشخصيات في مواقع قوة في مؤسسات الدولة، وهو ممثل في الحكومة والكنيست أيضاً. وها هي بضعة أسماء أعضاء الشبكة: بن أوليئيل، دورفمن، يعقوبي، الحاخام ليئور، بن غفير، والنائب ليمور سون هار ميلخ من حزبه. في أيلول الماضي، وصفت سور هار ميلخ بن أوليئيل بأنه “ولي قديس يعاني من أجل شعب إسرائيل كله”، بعد أن زارته في زنزانته بكونها نائبة.

قل لي من أبطالك أقل لك من أنت. بن أوليئيل أدين بقتل أبناء عائلة دوابشة – رضيع ابن سنة ونصف ووالديه – حين ألقى زجاجة حارقة على بيتهم في قرية دوما وحرقهم حتى الموت. بن أوليئيل هو ابن صورة مخربي حماس الذين ذبحوا الإسرائيليين في 7 أكتوبر. أفعاله مشابهة لأفعالهم. هم وهو أعداء البشرية. حكومة يجلس فيها مؤيدون لبن أوليئيل تقوض حق دولة إسرائيل في الوجود.

هآرتس 26/8/2024