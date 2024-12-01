بن غفير: نتنياهو أبدى انفتاحاً بشأن تشجيع الهجرة من غزة

القدس: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إنه يعمل “جاهداً” مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه بدأ يكتشف “انفتاحاً معيناً” منه بهذا الصدد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
وفي تهديد مبطن بالانسحاب من الحكومة، قال بن غفير: “الصفقة المطروحة حالياً لن تعيد جميع الأسرى، ورئيس الوزراء لا يريد أن يغادر حزب عوتسما يهوديت الحكومة”.
وأضاف: “أعمل جاهداً مع رئيس الوزراء لتعزيز تشجيع الهجرة من غزة، وبدأت أكتشف لديه انفتاحاً معيناً”.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب نتنياهو بشأن تصريحات بن غفير.
ومضى بن غفير: “أفكار مثل الاستيطان في غزة هي موضع ترحيب، فالمرات الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما انتزعنا أراضي منهم. لكن هذا لا يرضيني، فأنا أريد أيضاً تشجيع الهجرة (من غزة)”.
ويُعرف بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
(الأناضول)
هذي سنة كاملة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة في محاولة بائسة لتهجير الفلسطينيين مع العلم ان جميع المعابر الفلسطينية موصدة في وجه أطفال ونساء غزة من جهة سيناء المصرية و جهة لبنان وجهة البحر الأبيض المتوسط فمن أين سيهاجر الفلسطينيون يا عصابة تل أبيب بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين هم عازمون على إبادة شعب فلسطين مهما كان الثمن ✌️🇵🇸🤕☝️🚀🐒🔥
أقول لبن غفير/ قطاع غزة هو جزء من فلسطين ألتاريخيبة ألتى تحدها شمالا لبنان وسورية وجنوبا مصر وشرقا ألأردن. كل ما تقوم به ألمقاومة ألفلسطينية هو تحرير بلادها من ألغزاة ألصهاينة أمثالك بمساعدة بريطانية أوروبية خسيسة . لن يستمر ألحال على ما هو عليه ألآن وستستمر ألمقاومة بقيادة غزة حتى يتم تحرير ألوطن ألفلسطينى بالكامل!!!
يجب على الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ان يطالب مجلس الأمن للامم المتحدة وأمينها العام لرفع اصواتهم ضد محاولات اسراءيل لطرد الفلسطينيين من ارضهم.