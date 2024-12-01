بن غفير: نتنياهو أبدى انفتاحاً بشأن تشجيع الهجرة من غزة

بن غفير في موقع عملية حيث صدمت شاحنة محطة للحافلات في رامات هشارون. 27 أكتوبر 2024. رويترز

القدس: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إنه يعمل “جاهداً” مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه بدأ يكتشف “انفتاحاً معيناً” منه بهذا الصدد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي تهديد مبطن بالانسحاب من الحكومة، قال بن غفير: “الصفقة المطروحة حالياً لن تعيد جميع الأسرى، ورئيس الوزراء لا يريد أن يغادر حزب عوتسما يهوديت الحكومة”.

وأضاف: “أعمل جاهداً مع رئيس الوزراء لتعزيز تشجيع الهجرة من غزة، وبدأت أكتشف لديه انفتاحاً معيناً”.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب نتنياهو بشأن تصريحات بن غفير.

ومضى بن غفير: “أفكار مثل الاستيطان في غزة هي موضع ترحيب، فالمرات الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما انتزعنا أراضي منهم. لكن هذا لا يرضيني، فأنا أريد أيضاً تشجيع الهجرة (من غزة)”.

ويُعرف بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.

(الأناضول)