بن غفير ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

قاد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب “الليكود” الإسرائيلي المتطرف عميت هاليفي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 1251 مستعمرا اقتحموا باحات المسجد الأقصى حتى اللحظة، وأدوا طقوسا تلمودية، ورقصات، وصراخ عمّت أرجاء المسجد.

وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يؤدي صلوات تلمودية مع مجموعات من المستوطنين في المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/1SjXO34MT2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025

تجدر الإشارة إلى أن المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة، مسيرة استفزازية للمستعمرين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

وقد دعت منظمات الهيكل” الاستعمارية المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى اليوم الأحد، بالتزامن مع ما يُسمى في الرواية التوراتية بـ”ذكرى خراب الهيكل”.

وحذرت محافظة القدس، في بيان صدر اليوم، من الاقتحام الواسع والممنهج الذي تعرّض له المسجد الأقصى المبارك، في ما يُعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل” لدى جماعات الهيكل المزعوم، والذي شارك فيه أكثر من 1300 مستوطن متطرف حتى الآن، بقيادة المتطرفين إيتمار بن غفير وعميت هليفي، في مشهد غير مسبوق من التصعيد السياسي والديني الممنهج ضد المسجد الأقصى والمقدسيين.

وأكدت المحافظة، أن هذا الاقتحام المنظم، والذي جرى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال ووسط قمع للمصلين والمرابطين والاعتداء على الطواقم الصحافية، يعد دليلاً جديدًا على مضي الاحتلال في تنفيذ مخططاته التهويدية بحق المسجد الأقصى، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وصولاً إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدًا لهدم الأقصى، وإقامة ما يسمى “الهيكل المزعوم”، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات منظمة اليونسكو التي تعتبر الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً.

ترجمة قدس| بقيادة “بن غفير”.. مستوطنون يؤدون صلاوات علنية في المسجد الأقصى قبل قليل. pic.twitter.com/G7Dzm4LPW6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025

وأكدت أن تصريحات بن غفير التي أطلقها اليوم من داخل المسجد الأقصى، والتي وصف فيها أن “الأقصى لليهود وسنبقى هنا إلى الأبد”، هي تصريحات عنصرية وتحريضية خطيرة، تمس بمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وتستفز الأمة العربية والإسلامية، وتدفع نحو إشعال حرب دينية ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.

وحسب المحافظة، تُعد الذكرى هذا العام من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات “الهيكل” لجعل يوم الثالث من آب/ أغسطس هو “يوم الاقتحام الأكبر”، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة.

وأضافت أن هذا التصعيد يترافق مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحلّ الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار بن غفير تعليماته لضباط الشرطة بالسماح للمستعمرين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى، في خطوة نعدّها تمهيدًا لفرض “وقائع جديدة” بالقوة، خصوصًا بعد تصريحه العلني خلال اقتحامه للمسجد في أيار الماضي أن “الصلاة والسجود أصبحت ممكنة في جبل الهيكل”، في مخالفة واضحة وخطيرة للوضع القائم.