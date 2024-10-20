بن غفير ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجدَ الأقصى في رابع أيام “عيد العرش” اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأشار شهود عيان إلى أن بن غفير، اقتحم ساحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) حاملا القرابين النباتية، وأدى الصلوات التلمودية مع المستوطنين والحاخامات.

وانتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اقتحام بن غفير لساحة حائط البراق.

بن غفير يدنس المسجد الأقصى المبارك الان أمام أمة المليار 🇵🇸 pic.twitter.com/8HkE7kIZom — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) October 20, 2024

من جانبه، نفى مكتب بن غفير، الأخبار التي تداولتها مواقع وصحف عبرية بشأن اقتحامه باحات المسجد الأقصى.

وجاء في بيان نشرته القناة السابعة الإسرائيلية عن مكتب بن غفير: “خلافا لما يُنشر، فإن الوزير بن غفير لم يصعد (يقتحم) إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي/المسجد الأقصى) هذا الصباح”.

وأوضح البيان أن بن غفير “حضر لصلاة العيد في ساحة حائط البراق، وزار المهاجرين اليهود عند مدخل جبل الهيكل، حيث التقى بمئات اليهود الذين جاؤوا للصلاة في الجبل”.

وكانت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “معاريف” وموقع “والا”، قد ذكرت أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى.

يُشار إلى أن بن غفير ظهر في مقاطع فيديو خلال مشاركته في صلاة جماعية وطقوس تلمودية أجراها آلاف اليهود المتطرفين عند الحائط الغربي (البراق)، الواقع في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد “العرش” اليهودي.

كما اقتحم أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي، صباح الأحد، المسجد الأقصى بمناسبة “عيد العرش” اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، المسؤولة عن إدارة الأقصى، في بيان، أن “أكثر من 735 مستوطنا اقتحموا الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال”.

وفي بيان لاحق قالت الأوقاف الإسلامية بالقدس إنه تم إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1390 من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى.

تغطية صحفية: مستوطنة تنفخ بالبوق عند الجهة الشرقية من المسجد الأقصى على بعد أمتار عن باب الرحمة. pic.twitter.com/CwpNlJbnLE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2024

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية بممرات وساحات المسجد، وسط قيود مشددة على دخول المسلمين.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستعمرين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، نفخت إحدى المستوطنات في “البوق”، وقام آخرون بما يُعرف بـ”السجود الملحمي” في باحات المسجد.