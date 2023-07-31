سياسة | دولي

بن غفير يتجاوز المحكمة ويمنح الجاسوس بولارد رخصة حمل سلاح

منذ 13 دقيقة

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“القدس العربي”: ذكر موقع واي نت العبري، صباح الإثنين، أن وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تدخل من أجل منح جوناثان بولارد الجاسوس الذي اعتقل في الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا، رخصة حمل سلاح.

وبحسب الموقع العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية رفضت منح بولارد رخصة حمل السلاح، فتوجه إلى المحكمة التي رفضت أيضًا طلبه، قبل أن يتوجه إلى بن غفير الذي طلب من الشرطة مراجعة الطلب مجددًا والموافقة عليه، بحسب ترجمة موقع جريدة القدس الفلسطينية.

ورفض الطلب سابقًا لأن بولارد لم يجتز الاختبارات، لكن بن غفير تدخل وأوعز بمنحه الرخصة بحجة أنه لم يدن بجرائم إرهابية أو تحريض، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا، كما ذكر الموقع العبري.

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