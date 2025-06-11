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بن غفير يجدد اقتحامه لباحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

منذ ساعة واحدة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

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القدس: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى مجددا، بحراسة شرطية دون إعلان مسبق.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن بن غفير “اقتحم (باحات) المسجد الأقصى برفقة ضباط من الشرطة الإسرائيلية”.

ويكرر بن غفير اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى رغم الانتقادات الشديدة من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية.

وتتم اقتحامات كبار المسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد الموافقة المسبقة من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى أكثر من مرة منذ توليه مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي في نهاية العام 2022.

وكان آخر اقتحام لبن غفير برفقة أعضاء بالحكومة والكنيست وأكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا في 27 مايو/ أيار، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري، الأمر الذي لقي إدانات فلسطينية وعربية واسعة آنذاك.

ويأتي اقتحام بن غفير اليوم غداة فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات ضده وضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول، ومنعهما من دخول أراضيها.

وكانت إسرائيل سمحت بالعام 2003 باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى رغم المعارضة المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

(الأناضول)

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