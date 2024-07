بن غفير يحرج نتنياهو: أنا المستوى السياسي وأسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى- (تدوينة)

القدس المحتلة: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إنه يمثل المستوى السياسي الإسرائيلي وإنه يسمح لليهود بأداء الصلوات في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وهذا التصريح، حسب هيئة البث العبرية (رسمية)، يمثل إحراجا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن منذ الاثنين.

وتدعي حكومة نتنياهو أنها تلتزم بـ”الوضع القائم” في الأقصى، أي السماح للمسلمين بالصلاة فيه، ولغير المسلمين بزيارته فقط.

لكن هيئة البث نقلت عن بن غفير قوله، خلال مؤتمر في الكنيست الأربعاء، قوله: “أنا المستوى السياسي (الحكومة) والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.

وبن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، هو المسؤول عن الشرطة التي يقع على عاتقها منع اليهود من أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم المسجد الأقصى.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة من جانب واحد للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام الأقصى، رغم رفض متكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقال بن غفير في المؤتمر: “كنت في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) الأسبوع الماضي، وصليت هناك. ونحن نصلي هناك”.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

وادعى بن غفير: “لا يزال اليهود يتعرضون للتمييز في جبل الهيكل. تشاجرت مع رئيس الوزراء عندما أغلقوه (الأقصى) في نهاية رمضان (الماضي أمام اليهود). لا ينبغي إغلاقه ولو دقيقة واحدة”.

وزعم “أنه (الأقصى) لنا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر في عهدي، ولن يتم التمييز ضد اليهود المصلين في جبل الهيكل”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

ووفق هيئة البث، فإنه على خلفية كلام بن غفير، أرجأ نتنياهو صباح الأربعاء إقامة “منتدى التشاور والتحديث” لإدارة الحرب بمشاركة بن غفير.

ونقلت عن مسؤول في الحكومة لم تسمه: “تقرر تأجيل الانعقاد (عبر الهاتف) حتى لا يسبب إحراجا (لنتنياهو) خلال زيارة واشنطن”.

نتنياهو: لا تغيير في ترتيبات الصلاة بالبلدة القديمة في القدس

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تغيير في ترتيبات الصلاة في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعد إعلان بن غفير عن إجراء تغييرات في السياسة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “سياسة إسرائيل المتمثلة في الحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل لم ولن تتغير”.

Israel’s policy of maintaining the status-quo on the Temple Mount has not changed and will not change.

غالانت: بن غفير يحاول تفجير الشرق الأوسط

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه يرفض المساس بالوضع القائم بمدينة القدس، واتهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة “تفجير الشرق الأوسط” من خلال تغيير الوضع بالمسجد الأقصى.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غالانت الأربعاء، بالإنكليزية على منصة “إكس” عقب إعلان بن غفير السماح لليهود بأداء الصلوات في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتدعي حكومة بنيامين نتنياهو أنها تلتزم بـ”الوضع القائم” في الأقصى، أي السماح للمسلمين بالصلاة فيه، ولغير المسلمين بزيارته فقط.

وقال غالانت في تدوينته: “يحاول إيتمار بن غفير باستمرار تفجير الشرق الأوسط”.

وأضاف: “أرفض بشكل قاطع أية أفكار من شأنها المساس بالوضع القائم في مدينة القدس المقدسة”.

Itamar Ben-Gvir is constantly trying to blow up the Middle East.

I categorically reject any ideas of hurting the Status Quo in the holy city of Jerusalem.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) July 24, 2024