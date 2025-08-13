سياسة | دولي

بن غفير يدعو لعزل رئيس الأركان الإسرائيلي ما لم يطرد “خلية المؤامرة”

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

إسطنبول: دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى عزل رئيس الأركان إيال زامير، ما لم يطرد مقربين منه وصفهم بـ”خلية المؤامرة”.

وقال بن غفير زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، عبر منصة “إكس” الأمريكية: “إذا لم يطرد رئيس الأركان خلية المؤامرة، فيجب طرده”.

بن غفير أرفق منشوره بصورة مركبة تجمع زامير مع خمس شخصيات، بينها رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي (2007-2011).

وبهذا المنشور يدعم بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط خلاف بين الأخير وزامير بشأن خطة إعادة احتلال قطاع غزة وخطورتها على حياة الأسرى الإسرائيليين.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“سنساعدكم في تحلية مياه الشرب”.. نتنياهو يدعو الشعب الإيراني للتمرد على قيادته
منذ 36 دقيقة
صبرا آل غزة فإن ريح عدوكم ذاهبة
منذ 13 ساعة
إسرائيل تقتطع 110 ملايين شيكل من المقاصة لصالح عملاء اعتقلوا من أجهزة السلطة الفلسطينية
منذ 18 ساعة
سلطات الاحتلال تحول بؤرة استيطانية إلى أحياء لمستوطنة في نابلس
منذ 18 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية