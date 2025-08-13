بن غفير يدعو لعزل رئيس الأركان الإسرائيلي ما لم يطرد “خلية المؤامرة”

إسطنبول: دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى عزل رئيس الأركان إيال زامير، ما لم يطرد مقربين منه وصفهم بـ”خلية المؤامرة”.

وقال بن غفير زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، عبر منصة “إكس” الأمريكية: “إذا لم يطرد رئيس الأركان خلية المؤامرة، فيجب طرده”.

بن غفير أرفق منشوره بصورة مركبة تجمع زامير مع خمس شخصيات، بينها رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي (2007-2011).

وبهذا المنشور يدعم بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط خلاف بين الأخير وزامير بشأن خطة إعادة احتلال قطاع غزة وخطورتها على حياة الأسرى الإسرائيليين.

(الأناضول)