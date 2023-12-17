 بن غفير يزور الشرطي الإسرائيلي المعتدي على مصور “الأناضول” التركية: شددت على يده- (فيديوهات)

إسطنبول: زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء السبت، شرطي حرس الحدود الذي اعتدى على مصور وكالة “الأناضول” في القدس مصطفى الخاروف، الجمعة، مقدماً “الدعم له”، وواعداً بـ”إعادته إلى العمل في أقرب وقت”.

وقال بن غفير في منشور على منصة “إكس”: “زرتُ شرطي حرس الحدود بالقدس الشرقية وتحدثت معه”، مضيفاً: “شددت على يده، وأبلغته بأنني سأعمل على إعادته إلى النشاط العملياتي في أقرب وقت”.

⚡️صهيونيون يعتدون على الصحفي مصطفى خاروف

pic.twitter.com/0Kwr7KW7kt — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) December 15, 2023

وعلق بن غفير على إيقاف الشرطي، بعد الاعتداء على مصور الأناضول، بقوله: “لقد انتهت أيام التعليق الذي فرضه جيش الدفاع الإسرائيلي. يجب ألا نحكم على المقاتلين في ظل ظروف مصيرية”.

والجمعة، اعتدتْ قوات حرس الحدود الإسرائيلية على مصور الأناضول مصطفى الخاروف، بالضرب المبرح، أثناء تأديته واجبه في القدس الشرقية المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم نقل مصطفى خاروف الى المستشفى لتلقي العلاج pic.twitter.com/8T56oOKujX — Dima Halwani (@DimaHalwani) December 15, 2023

ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز، بالقدس، بسبب القيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى، منذ 10 أسابيع، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الإسرائيلية أشهرت السلاح أولاً في وجه المصور الصحفي مصطفى الخاروف، ثم طرحوه أرضاً وشرعوا في ركله.

وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية.

عناصر من جيش الاحتلال الصهيوني يعتدون بالضرب على مراسل وكالة الأناضول في #القدس، مصطفى خاروف، أثناء بث مباشر لقناة CNN التركية، ويهددونه بالقتل بالسلاح الناري. #Israel_terrorist https://t.co/YketBDjBT6 — Dima Halwani (@DimaHalwani) December 15, 2023

وبعد الحادثة قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن “قائد حرس الحدود في شرطة إسرائيل أمر بشكل فوري بعزل أفراد حرس الحدود، الذين ظهروا في توثيق الفيديو المنشور (ويظهر فيه الاعتداء على المصور)، خلال نشاطهم في القدس، ومنعهم من أن يشغلوا أي نشاط ميداني”.

وأضاف البيان: “تم نقل المواد في قضيتهم إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لفحصها”، موضحاً أن “قيادة شرطة الحدود تتعامل ببالغ الجدية مع أي سلوك لا يوافق قيمها”، وفق تعبيرها.

وسبق أن تعرض الخاروف لاعتداءات من قبل عناصر شرطة وأمن إسرائيليين أثناء أداء عمله.

(الأناضول)