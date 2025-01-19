بن غفير يستقيل من الحكومة الإسرائيلية اعتراضاً على اتفاق غزة

لندن- “القدس العربي”: أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية استقالته، احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويشار إلى أن خروج حزب “القوة اليهودية” من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني انهيار الائتلاف الحكومي، أو يؤثر على وقف إطلاق النار. ولكن رحيل بن غفير يزعزع استقرار الائتلاف.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء كتلة “عوتسما يهوديت” قدموا استقالاتهم من الحكومة، صباح اليوم، احتجاجاً على المصادقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى.

وأعلن أعضاء الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت”، الذين ترأسوا لجاناً برلمانية، استقالاتهم من مناصبهم، وأعلن الحزب أنه لم يعد عضواً في الائتلاف، وفق الصحيفة.

وقال الحزب، في بيان، إن استقالته تأتي “في ضوء الموافقة على الاتفاق غير الشرعي مع منظمة حماس الإرهابية، وإطلاق سراح مئات القتلة الذين قتلوا رجالاً ونساءً وأطفالاً”، وفق زعمه.

وتابع أنه بالموافقة على الاتفاق هناك “تنصل من إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، وانسحابه من قطاع غزة ووقف القتال في اتفاق يشكل استسلاماً لحماس”.

وفي حال استقالة “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير، ستفقد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو 6 مقاعد في الكنيست، لكن ذلك غير كاف لإسقاطها.

ويتكون الائتلاف الحكومي حاليًا من 68 مقعدًا من أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الحريدية (المتدينون)، ومع انسحاب حزب بن غفير، يتبقى للائتلاف 62 مقعدًا، ما يكفيه للبقاء.

وفجر السبت، صدّقت الحكومة الإسرائيلية، على الصفقة مع “حماس”، بعد نحو 8 ساعات من المناقشات، بأغلبية 24 وزيراً، مقابل اعتراض 8 وزراء.

وصوت ضد الصفقة وزراء الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتراث عميحاي إلياهو، والنقب والجليل إسحاق فاسرلوف (عوتسما يهوديت)، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والاستيطان أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، والشتات عميحاي شيكلي، والتعاون الإقليمي ديفيد أمسالم (ليكود)، والصحة أورئيل بوسو (شاس).

وسبق للمجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، أن وافق، ظهر الجمعة، على الصفقة مع “حماس”.

والأربعاء الماضي، أعلنت قطر، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوماً.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)