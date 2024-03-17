بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

القدس: طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحسب قناة عبرية.
وقالت القناة “13” (خاصة) إن بن غفير (يميني متطرف) طالب بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.
وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في حكومة الاحتلال بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.
وعلى خلفية ارتفاع التحذيرات من وقوع هجمات خلال شهر رمضان، أعرب مسؤولون إسرائيليون للقناة عن قلقهم من مطلب بن غفير، محذرين من أن تغيير الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.
وحتى الساعة 21:00 “ت.غ”، لم تصدر إفادة من بن غفير ولا الحكومة في هذا الشأن.
ودون جدوى، حاول بن غفير، مرارا عرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، أو تحديد أعدادهم.
وعلى الرغم من أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، إلا أن عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والداخل (أراضي عام 1948) يؤدون صلاة التراويح في المسجد.
أما المصلون من مناطق الضفة الغربية، فيُسمح بدخولهم إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، في حال حيازتهم تصاريح أمنية ممغنطة سارية المفعول، وفي ضوء تقييم الأوضاع الأمنية، وفق بيان سابق لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويقول الفلسطينيون إن تل أبيب تعمل على تهويد القدس، بما فيها الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
ويزيد من توتر الأوضاع في القدس أن شهر رمضان حلَّ هذا العام في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر حكومة الاحتلال على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
(وكالات)
لعنة الله عليه وعلى أمثاله
هذه هي بداية النهايه لكم يا قتلة الاطفال يا مجرمين
وكأنه يختبر إن كانت لا تزال في حكام العرب والمسلمين بعض النخوة والشرف والرجولة رغم أنه تأكد في العديد من المرات أنهم مجرد عملاء أنذال .. لكن سيخرج له الأحرار من الناس العاديين من حيث لا يحتسب وسيعلم أي منقلب ينقلب هذا الظالم الجهول وأمثاله ..
العرب نائمون !
فإفعلوا ما شئتم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
والله العظيم ابها الحثالة لن يكون لك مصير الا جهنم .
No More humiliation. YES 4 Human Dignity
The whole world has realized the end of the second Hitler, who shed the blood of a large number of Jewish, Islamic and Christian humanity in order to protect his personal political position…and this is a psychological illness of self-love…but what is more important and more important than his downfall is to bring about a change in the public opinion of the Zionist entity so that they believe in the right to live. In peace and security in one peace state freed from the Zionist, American, British, French, and German colonial bases. It is based on love, cooperation, equality, knowledge, and fairness. Human rights and human dignity are the same, regardless of their faith or principles… We are all human beings and have the same rights and duties for the progress and development of humanity.. Yes to peace and a single state of peace devoid of hatred, hatred and bloodshed. Yes to peace and a state of peace full of love. With cooperation, coordination, understanding, and the dissemination of knowledge and awareness in order to eliminate ignorance, the basis of the destruction of all humanity, and this is what is required for the end of the era of “serve me and I am your master.” Rather, we work on the principle that your good behavior commands my love and respect for you and for everyone
اين حماة المسرى الذين تكفلوا بالوصاية عليه ورعايته وحمايته؟
هذه مسئوولية تتطلب من هو اهل لها.
المسوؤلية لا تقتصر على فرش سجاد جديد فقط، فهذا ما تقوم به نساء القدس الخنساوات.