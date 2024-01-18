بن غفير يطالب بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من سكان غزة

القدس: كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، تصريحاته المتطرفة إزاء سكان قطاع غزة، مطال بتهجير مئات الآلاف منهم.



وقال بن غفير إنه ينبغي على إسرائيل تشجيع مئات آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة على الهجرة إلى خارجها.

وأضاف في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: “في اليوم التالي (للحرب) يجب علينا البقاء في قطاع غزة والسيطرة عليه وتشجيع الهجرة الطوعية لمئات الآلاف من سكان غزة”.

وتأتي أقوال بن غفير خلافا للمطالب التي كررها أكثر من مسؤول أمريكي في الأسابيع الأخيرة برفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة او اقتطاع أي جزء منه ورفض تهجير السكان الفلسطينيين منه.

كما عارض بن غفير سحب القوات الإسرائيلية من شمالي قطاع غزة، مدعيا أنه “يجري إطلاق الصواريخ من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي”.

(الأناضول)