سياسة | عربي | فلسطين

بن غفير يعاقب الأسرى الفلسطينيين بإجبارهم على مشاهدة دمار غزة- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

حجم الخط
1

القدس المحتلة: أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، على خطوة انتقامية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثلت بتعليق صور الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على جدران السجون لإجبارهم على مشاهدتها كإجراء عقابي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لبن غفير خلال زيارته أحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: “هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم”.

ونشر الإعلامي الإسرائيلي ينون ميغال على منصة “إكس” مقطع فيديو يوثق الزيارة، يظهر فيه بن غفير ويشير إلى صور الدمار على جدران الحائط قائلا: “انظروا ما هذا؟ هذا ما يجب أن يشاهدوه (الأسرى)، كل صباح في طريقهم إلى ساحة السجن”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “هذا ما يجب أن يرونه، لعل كل واحد منهم يرى بيته هنا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحام بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في سجن ريمون الإسرائيلي، حيث هدده قائلا: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”، مقطعا مصورا يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف وهو يوجه تهديداته للبرغوثي، المعتقل منذ عام 2002.

وأثارت هذه الخطوة الاستفزازية إدانات واسعة، وسط مخاوف على حياة البرغوثي الذي ظهر في التسجيل بهيئة ضعيفة ووضع صحي متدهور.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا، و2378 معتقلا يصنفون “مقاتلين غير شرعيين”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول karim:
    أغسطس 20, 2025 الساعة 11:50 ص

    أناس منحطون أخلاقيا ويأتون ليقولوا لنا إنهم شعب الله المختار. البشر حتى في الجاهلية كانت عندهم أخلاق في السلم والحرب أما هؤلاء تضح للعالم لا أخلاق لهم.قال عنترة بن شداد لا يحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ” ولا ينالُ العُلَى مَنْ طَبْعُهُ الغَضَبُ

    رد

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تدين تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي لمروان البرغوثي في زنزانته
منذ 22 ساعة
عقب مقترح جديد.. بن غفير يجدد رفضه صفقة تبادل أسرى بغزة- (تدوينة)
18 - أغسطس - 2025
لبن غفير: توقيت “زيارتك” للبرغوثي في أسره يخدم روايتهم وصورة “زعيمهم المفقود” 
17 - أغسطس - 2025
بعد تهديد بن غفير.. نائب الرئيس الفلسطيني يزور عائلة مروان البرغوثي- (تدوينة)
16 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية