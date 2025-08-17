بن غفير يعاقب “المشتركة” وسموتريتش “يدفن حل الدولتين”: ماذا عن الدولة الواحدة؟

جاكي خوري

في هذا الأسبوع، غرد رئيس “قوة يهودية”، بن غفير، بصورة ظهر فيها ممثلو الأحزاب الأربعة الذين شكلوا “القائمة المشتركة” ذات يوم، في جلسة في الناصرة، وطالب بمعاقبتهم وطردهم. ليس واضحاً ماذا أخافه بالضبط أو أثار غضبه؟ مجرد اللقاء؟ قوة وحدة ممثلي الأحزاب العربية؟ المؤكد أن تغريدته تشير إلى توجه الحكومة في كل ما يتعلق بحق الانتخاب للمواطنين العرب وممثليهم: سنرى طلبات شطب، وقيوداً، أو وسائل أخرى؛ لقمع التصويت.

في الوقت نفسه، أعلن وزير المالية سموتريتش بصورة احتفالية عن بداية عملية دفن الدولة الفلسطينية، مع نية المصادقة على خطط بناء كثيف في منطقة إي1. كل ذلك يحدث على خلفية الدفع نحو احتلال قطاع غزة وتطبيق خطة ترانسفير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

غرد رئيس “قوة يهودية”، بن غفير، بصورة ظهر فيها ممثلو الأحزاب الأربعة الذين شكلوا “القائمة المشتركة” ذات يوم، في جلسة في الناصرة، وطالب بمعاقبتهم وطردهم

المقاربتان -مقاربة بن غفير ومقاربة سموتريتش- تثبتان شيئاً واحداً، وهو عدم اختفاء الخوف والقلق. الخوف من وحدة صفوف الأحزاب العربية وفهم أن خطة الترانسفير قد تصطدم بالواقع الديمغرافي والسياسي، وأيضاً باعتراف العالم بالدولة الفلسطينية. كل ذلك يضع الحكومة أمام وضع معقد يفضل تجاهله.

من ينتظر منع تنديد المجتمع الدولي تنفيذ الخطة، سيخيب أمله مرة أخرى. الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزئي وفارغ ولا يمكن تأسيس المستقبل عليه. ربما حان الوقت للتفكير بطريقة أخرى: عدم محاولة إنقاذ دولة فلسطين الصغيرة، بل الإعلان عن دولة واحدة بين البحر والنهر. صحيح أنه سيكون نظام أبرتهايد لبضع سنوات. ولم لا؟ في الأصل، لدينا نظام أبرتهايد هنا. بعد بضع جولات من القمع وبضع سنوات أخرى من الإقصاء، لن يتغير شيء إذا لم ننظر إلى الواقع بعيون مفتوحة.

في هذا الواقع، لا ينتظر الفلسطينيون نيلسون مانديلا، وليس هناك من سيضمن سلامة مروان البرغوثي في السجن الإسرائيلي. ولا يوجد هنا فريدريك دي كلارك. البرغوثي ويئير غولان، كل في مكانه، لن يستطيعا منع استمرار القمع والاحتلال.

المواجهة مع بن غفير وسموتريتش تثبت مرة أخرى الفجوة بين ما هو مسموح للحكومة اليمينية في إسرائيل أن تفعله وبين ما هو غير مسموح للفلسطينيين. قدرة البرغوثي محدودة عن طريق السجن، وقدرة غولان محدودة عن طريق الواقع السياسي. في نهاية المطاف، لا يمكن إنكار أن نتنياهو ما زال قائد الأوركسترا ويطبق ما يخدمه منذ عقد وأكثر. عندما يقف محمود عباس على منصة الأمم المتحدة ويكرر دعوته للعالم: “أنهوا الاحتلال، ساعدونا على إقامة الدولة الفلسطينية”، فالعالم لا يبالي، وربما بطيء أو يرفض العمل حقاً.

أما الآن، فبدلاً من مواصلة النضال من خلال تصريحات جوفاء حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد حان الوقت لإعلان الدولة الواحدة بين البحر والنهر. صحيح أن هذا الحل غير كامل ولن يكون سهلاً، ولكنه يضع الواقع أمام الأنظار وأمام كل الإسرائيليين. وأحياناً، المشهد هو الطريقة الوحيدة للبدء في التغيير الحقيقي.

سيكون هناك من يعتبرون ذلك هزيمة للفلسطينيين، ومن سيعتبرونه صحوة، ولكن المطلوب أمام الواقع المعقد جداً هو القيام بخطوة استثنائية: لا للدولة الفلسطينية، نعم للدولة الواحدة.

هآرتس 17/8/2025