بن غفير يعبر عن “عدم ندمه” على زيارة شرطي اعتدى على مصور فلسطيني

القدس: عبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، عن “عدم ندمه” على زيارة الشرطي الذي اعتدى، الجمعة، على مصور وكالة الأناضول في القدس مصطفى الخاروف.

وقال بن غفير في منشور على منصة “إكس”، إنه “غير نادم” على زيارته لجندي حرس الحدود الإسرائيلي الذي قام بالاعتداء على المصور.

وقدم بن غفير “الدعم” للشرطي، واعدا بـ”إعادته إلى العمل في أقرب وقت”.

يشار إلى أن قوات حرس الحدود الإسرائيلي اعتدت على مصطفى الخاروف، بالضرب المبرح، أثناء تأديته واجبه في القدس المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بأعقاب البنادق والبساطير.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصطفى الخاروف مصور وكالة الأناضول في أثناء عمله الصحفي. pic.twitter.com/dnBJReqXzT — TRT عربي (@TRTArabi) December 15, 2023

ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز، بالقدس، بسبب القيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى منذ 10 أسابيع، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الإسرائيلية أشهرت السلاح أولا في وجه المصور مصطفى الخاروف، ثم طرحوه أرضا وشرعوا بركله.

وذكر بن غفير في منشوره الجديد، أنه “سيدعم الجنود الذين تمت معاقبتهم على قيامهم بتدنيس مسجد في جنين، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية، الأسبوع الماضي”.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مصورة تظهر جنديين وهما يؤديان صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم جنين، كما قاما بكتابة شعارات على جدرانه ، خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

وبعد الحادثة، أعلن متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور عبر “إكس”، الخميس، “إبعاد الجنود عن النشاط العملياتي بشكل فوري، بمجرد استلام مقاطع الفيديو، والتحقيق الأولي في ملابسات الحادث من قبل القادة”.

غير أن بن غفير، اعتبر، الجمعة، أن قرار الجيش عقاب جنود دنسوا مسجدا في مخيم جنين، بأنه “عار ومشين”.

(الأناضول)