بن غفير يعلن توزيع “أسلحة طويلة” على المستوطنين الإسرائيليين

تل أبيب: أعلن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، الخميس، أنه بدأ بتوزيع الآلاف من قطع “الأسلحة الطويلة”، على المستوطنين في المستوطنات الشمالية.

وقال بن غفير في تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة “إكس”: “في إطار عملية شراء الأسلحة للسكان، شاركت اليوم بتوزيع الأسلحة في منطقة وادي يزرعيل” شمالي البلاد.

وأضاف: “تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح طويل من أصل نحو 20 ألفا، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة”.

وتابع: “تم خلال اليومين الماضيين توزيع نحو 2000 قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية، وفي اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات أخرى”.

وتداول ناشطون فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريطًا مصورًا يظهر بن غفير وهو يشرف على توزيع عدد من الأسلحة على إسرائيليين في إحدى المستوطنات الشمالية.

(الأناضول)