بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الضفة – «القدس العربي»: اقتحم الآلاف من المستوطنين، من بينهم وزير الأمن القومي الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء أمس الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين، واستباحته أمام المستوطنين بذريعة الأعياد اليهودية.

كما أغلقت البلدة القديمة وفرضت حظرا للتجول في عدة أحياء منها تمهيدا لاقتحام المستوطنين، الذين اقتحموا بالآلاف شوارع البلدة والمناطق المغلقة في مدينة الخليل ومحيط الحرم، وذلك عبر شوارع حارة جابر، وواد الحصين والسلايمة.

الحرم الإبراهيمي

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة لـ»وفا» إن قوات الاحتلال أجبرت موظفي الحرم والأوقاف على مغادرته، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للحرم وساحاته.

وأشار إلى أن الاحتلال أعلن إغلاق الحرم من قبل صلاة العصر إلى غاية مساء السبت، وشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية وبوابات الحرم ومنع العديد من المواطنين من الصلاة بالحرم.

وأكد أن الاحتلال تجاوز عدد الأيام التي يستبيح فيها المستوطنون الحرم إلى 12 يوما خلال هذا العام، مستنكرا تدنيسهم للحرم وساحاته بالحفلات الصاخبة.

ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة في الخليل التي يفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته عليها، ويسكن فيها عنوة نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 من جنود الاحتلال، وسط انتشار عشرات الحواجز العسكرية.

ومنذ 1994 قسمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحرم الإبراهيمي بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مجزرة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

ويغلق الاحتلال الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في الصلاة فيه.

وفي نابلس، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من محاور عدة، وداهم جنود مشاة أحياء البلدة القديمة، منها حارة الغرب، وشارع النصر، وسوق البصل، وباب الساحة، واعتلى قناصتها بعض المنازل.

واستهدف إطلاق نار جنود الاحتلال الذين أطلقوا القنابل الصوتية والرصاص الحي،

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، ونصبت الحواجز على مداخل البلدة.

القدس

وفي القدس، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد.

وبلغ عدد المصلين نحو 40 ألفا.

وعرقلت قوات الاحتلال على عادتها، وصول المصلين إلى عبر باب الأسباط، واقتحمت صحن قبة الصخرة تزامنا مع خطبة الجمعة.

وفي جنين، أعاد الاحتلال اقتحام المدينة ومخيمها بعدة آليات عسكرية بعد ساعات من الانسحاب منها مخلفا ثمانية شهداء.

واندلعت مواجهات بين القوات المقتحمة وعشرات الشبان، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي سياق متصل باعتداءات المستوطنين، أقدم بعض هؤلاء على تكسير أشجار حمضيات وإتلاف ثمارها، في منطقة وادي قانا غرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على «بيارة» المزارع عبد الرزاق منصور في منطقة البصة بوادي قانا، وكسروا أشجار ليمون وبرتقال، وأتلفوا ثمارها.

اعتداءات مستمرة

وأضاف ذياب أن مزارعي وادي قانا يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي الأغوار، أحضر 4 مستوطنين، قطيع أبقار من مناطق بعيدة إلى الحمة في الأغوار قرب خيام المواطنين في المنطقة.

وجلبت شاحنة تابعة للمستوطنين معدات لبناء معرش سكني لهم، وسط تخوف لدى المواطنين أن يبني المستوطنون حظائر للأبقار في المستقبل القريب.

ويوجد في خلة حمد، بالحمة، بؤرة استيطانية أقيمت صيف 2016، وبدأ المتعمرون فيها يغلقون المراعي أمام المواطنــين الفلسطينيين.

وحسب هيــئة مقاومة الجدار والاستيطان، في طوباس والأغوار الشمالية تسع مســـــتوطنات، وســـــبع بؤر استيطانية منتشرة على قمم الــــــجبال.

وحسب الهيئة أيضا فإنه منذ بداية العام 2024، ارتكب المستوطنون أكثـر من 1732 اعتداء على الفلسطينيين وممــتلكاتهم.