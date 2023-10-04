بن غفير يقتحم برفقة قوات خاصة أحد السجون وينكل بالمعتقلين.. وآلاف الأسرى يخوضون إضرابا احتجاجيا عن الطعام

غزة – “القدس العربي”:

خاض الأسرى الإداريون إضرابا عن الطعام، تضامنا مع زميلهم المضرب منذ 63 يوما كايد الفسفوس، الذي يصارع الموت، دون أي اكتراث إسرائيلي لوضعه، في وقت قام به الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، بتنفيذ عملية اقتحام لأحد السجون، ما ينذر بعقوبات جديدة قد تفرض قريبا على الأسرى، وهو ما دفع بدولة فلسطين لمطالبة الأمم المتحدة، بالتحرك بشكل عاجل، من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات والاستفزازات والتحريض من القوة القائمة بالاحتلال.

إضراب اسنادي

وبناء على قرار المعتقلين الإداريين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، جرى تنفيذ إضراب عن الطعام الأربعاء وليوم واحد، إسنادا للأسير الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 رفضًا لاعتقاله الإداري، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا في “عيادة سجن الرملة”.

ويفوق عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الـ 1200 أسير، وبينهم أطفال ونساء ومرضى.

كما قام أسرى “سجن عوفر” من كافة الفصائل وعددهم 1280 أسيرا، بخوض الإضراب الاسنادي عن الطعام، ورفضوا استلام وجبات الطعام من إدارة السجون.

اقتحام بن غفير

وجاء ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات خاصة إسرائيلية تتبع إدارة سجون الاحتلال، وبمشاركة الوزير المتطرف بن غفير، قسمي (1 و3) في “سجن جلبوع”، مستخدمة القنابل الصوتية، حيث شرعت بعمليات تفتيش واسعة لغرف الأسرى والزنازين، وأقدمت على إغلاق كافة الأقسام، وسط حالة من التوتر الشديد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له “إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل التصعيد من عدوانها على الأسرى، عبر عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية”، لافتة إلى أن هذا هو الاقتحام الثالث الذي تنفذه خلال أسبوع.

وتنذر عملية اقتحام بن غفير لهذا السجن، بفرض عقوبات جديدة على الأسرى، على غرار المرات السابقة التي كان يصدر فيها قرارات عقابية تتنافى مع القانون الدولي، ومنها تقليص مدة الزيارات، وكذلك كميات الطعام، بعد كل عملية اقتحام.