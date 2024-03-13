سياسة | دولي

بن غفير يكرر دعمه للشرطي قاتل الطفل رامي الحلحولي.. والطيبي يرد: “كل كلب بيجي يومه”- (فيديو)

13 - مارس - 2024

النائب في الكنيست أحمد الطيبي

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الناصرة- “القدس العربي”: حمل النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي (تحالف الجبهة/العربية للتغيير)، اليوم الأربعاء، على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي أيد قتل الطفل الفلسطيني رامي الحلحولي في مخيم شعفاط، أمس الثلاثاء، وقال مخاطبا له: “كل كلب بيجي (يأتي) يومه”.

جاء التلاسن بين عضوي الكنيست أثناء التصويت على الميزانية في الهيئة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، حيث تطرّق الوزير المتطرف إسحق فاسرلوف من حزب “قوة يهودية” لدعم رئيس حزبه بن غفير للشرطي قاتل الطفل ابن الـ12 عامًا من مخيم شعفاط. في هذه الأثناء قام بن غفير بتوجيه جملة عنصرية للنواب العرب قائلًا: “نتكلم عن المخرب ابن الـ12، والذي كان جيدًا إطلاق النار عليه وقتله، يجب شكر وتمجيد الشرطة على قتله”. فرد النائب الطيبي على تفوهاته العنصرية: “كل كلب بيجي يومه، أنت تشجع على القتل وستذهب إلى السجن في أقرب وقت”. وأضاف: “أنت مخرب، مخرب”، فيما قال النائب أيمن عودة له: “أنت إرهابي ومخرب مدان”.

 

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A post shared by Ahmad Tibi (@ahmad_tibi)

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، لحظة قنص الطفل رامي وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين.

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 13, 2024 الساعة 6:26 م

    This is West Bank Holocaust… No hesitation on this PRAGMATIC Truth

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  2. يقول عاشق الحقيقة:
    مارس 13, 2024 الساعة 9:17 م

    الجيش الاسرائيلي يثبت كل يوم انه الجيش الانذل في العالم

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  3. يقول نضال:
    مارس 14, 2024 الساعة 1:42 ص

    لقد أساء ‏”الطيبي” ‏
    للكلاب… ،
    فأخلاق الكلاب لا
    تسمح لها باستحلال
    دم الإنسان بغير
    حق أبدا…،
    ( شوفيخ دام هاأدام
    يشافيخ كي بصلم
    ألوهيم عاما إث
    ها أدام ).. و المعنى:
    (سافك دم الإنسان
    فليحكم بسفك دمه
    لأن الله تعالى خلق
    الآدمي بصورة
    شريفة ).. أليس هذا
    في التوراة إيها اليهودي
    المؤمن بالله تعالى.!..

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