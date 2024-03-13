بن غفير يكرر دعمه للشرطي قاتل الطفل رامي الحلحولي.. والطيبي يرد: “كل كلب بيجي يومه”- (فيديو)

الناصرة- “القدس العربي”: حمل النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي (تحالف الجبهة/العربية للتغيير)، اليوم الأربعاء، على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي أيد قتل الطفل الفلسطيني رامي الحلحولي في مخيم شعفاط، أمس الثلاثاء، وقال مخاطبا له: “كل كلب بيجي (يأتي) يومه”.

جاء التلاسن بين عضوي الكنيست أثناء التصويت على الميزانية في الهيئة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، حيث تطرّق الوزير المتطرف إسحق فاسرلوف من حزب “قوة يهودية” لدعم رئيس حزبه بن غفير للشرطي قاتل الطفل ابن الـ12 عامًا من مخيم شعفاط. في هذه الأثناء قام بن غفير بتوجيه جملة عنصرية للنواب العرب قائلًا: “نتكلم عن المخرب ابن الـ12، والذي كان جيدًا إطلاق النار عليه وقتله، يجب شكر وتمجيد الشرطة على قتله”. فرد النائب الطيبي على تفوهاته العنصرية: “كل كلب بيجي يومه، أنت تشجع على القتل وستذهب إلى السجن في أقرب وقت”. وأضاف: “أنت مخرب، مخرب”، فيما قال النائب أيمن عودة له: “أنت إرهابي ومخرب مدان”.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، لحظة قنص الطفل رامي وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين.