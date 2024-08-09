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بن غفير يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين شهرا إضافيا 

9 - أغسطس - 2024

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القدس: مدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، منع زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية شهرا إضافيا.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الجمعة، إن بن غفير “وقع الليلة الماضية أمرا يمدد لمدة شهر آخر منع جميع الزيارات للمعتقلين”.
وأضافت: “منذ بداية الحرب، لم تتم زيارة المسجونين عن طريق الزيارات العائلية على الإطلاق”.
وأوضحت أن قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة تشديد القيود عليهم داخل السجون.
وسبق أن أوعز بن غفير بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبحسب معطيات سلطة السجون الإسرائيلية، فإنه في 1 أغسطس/ آب الجاري بلغ عدد الأسرى في السجون 9881 فلسطينيا.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في معتقل سدي تيمان سيئ السمعة.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 11:58 ص

    ألا لعنة الله على بنغفير الخنزير الحقير الذي نكل بأسرى فلسطين في غزة العزة و الضفة الغربية أشد تنكيل وهو الذي نجى من حادث سير عجل الله هلاكه بإذن المنتقم الجبار ✌️☹️🇵🇸💪🚀🐒🚀

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