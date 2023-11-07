بن غفير يمنح عشرات آلاف الإسرائيليين تصاريح حمل السلاح

القدس: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، أنه تم منح عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح لمواطنيه.

جاء ذلك في بيان نشره بن غفير، أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، على حسابه عبر منصة “تلغرام”، معلناً أن “إسرائيل تسلّح نفسها”.

وقال: “استقبلت شعبة الأسلحة النارية مئات الآلاف من طلبات ترخيص الأسلحة الشخصية، ومنحنا عشرات الآلاف من التصاريح المشروطة (لم يوضح الشروط) والتراخيص الفعلية للأسلحة الشخصية للمواطنين المؤهلين”.

وزعم بن غفير بأن الهدف من توزيع السلاح هو “حماية الإسرائيليين لأنفسهم من الهجمات”.

ولفت إلى “افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد” لتعليم الإسرائيليين حمل واستخدام الأسلحة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بـ “زيادة قسم الأسلحة النارية بعشرات الموظفين” لتحقيق أهدافها، في هذا الشأن.

وأردف في رسالة إلى الإسرائيليين: “بسبب الحِمل الكبير على شعبة الأسلحة النارية، أدعو الجميع إلى التحلي بالصبر. تحقق من أهليتك واذهب وسلّح نفسك”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نشر بن غفير صوراً وفيديوهات له، بينما يوزع رشاشات على إسرائيليين في الشمال والجنوب، وفي الضفة الغربية.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر “منع الهجمات”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حرباً مدمرة” على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال، و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفاً آخرين، إضافة إلى مقتل 163 فلسطينياً، واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)