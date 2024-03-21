سياسة | دولي

بن غفير ينتقد غالانت ويتهمه بإبداء “حسن نية” للأمريكيين

21 - مارس - 2024

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير,

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القدس: انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، وزير الدفاع يوآف غالانت، متهمًا إياه بتقديم “بوادر حسن نية” للأمريكيين من خلال تصرفات “استفزازية” بحق الاستيطان.
وقال بن غفير الذي يتزعم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في منشور على منصة “إكس”، إن غالانت “يقوم بعملية استفزاز (..) ويرسل قوات لاقتلاع أشجار في قلب مستوطنة”.
وأضاف: “من المؤسف جدًا أن وزير الدفاع يقوم ببوادر حسن نية للأمريكيين قبل سفره إلى الولايات المتحدة، مفضلاً أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) و(وزير الدفاع الأمريكي لويد) أوستن على الاستيطان – ليس هكذا يبدو وزير دفاع دولة إسرائيل”.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من 6 أشهر، يُطرح سؤال حول من سيتولى إدارة القطاع “بعد القضاء على حماس”، حيث أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلي وعدد من وزرائه المتطرفين وأبرزهم بن غفير، رفضهم تسليم زمام الأمور للسلطة الفلسطينية برئاسة عباس كحلّ لهذه المسألة.
ولم يعلق غالانت على الفور على تصريحات بن غفير.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن أوستن بحث مع غالانت الحاجة إلى النظر في “بدائل” للعملية العسكرية البرية المحتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الوزارة الأمريكية في بيان إلى اجتماع ثنائي سيجمع الوزيرين في مقر البنتاغون الأسبوع المقبل، لمواصلة المحادثات.
والأربعاء، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن غالانت سيغادر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين وبحث الحرب على غزة والتعاون الإسرائيلي الأمريكي.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تقدم واشنطن لتل أبيب أقوى دعم عسكري واستخباري ودبلوماسي ممكن، حتى في ظل ما تبدو أنها خلافات بين الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن العدد الضخم من الضحايا المدنيين، وقيود تل أبيب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن مستقبل غزة بعد الحرب.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو عمر:
    مارس 21, 2024 الساعة 1:02 م

    وانت لو لم يحميك الامريكان يا مجرم حتى كنت أكل من صرصور .

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 1:58 م

    على عصابة الشر بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة وهنغبي الملعون وهاغاري الخنزير الحقير العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة منهم شر انتقام وإن غدا لناظره قريب وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظارهم حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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