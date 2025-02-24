بن غفير ينشر فيديو يظهر حراس سجن النقب وهم يجبرون الأسرى على الركوع وطلاء جدران كتبوا عليها “القدس عربية”

“القدس العربي”: نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، مقطع فيديو، مساء الإثنين، يظهر حراس سجن النقب الإسرائيلي وهم يقتحمون زنازين أسرى فلسطينيين ويجبرونهم بالسلاح على الركوع وطلاء جدران كتبوا عليها عبارات منها “القدس عربية”.
وكتب بن غفير على حسابه في منصة إكس: في سجن “كتسيعوت” تبين أنه في الأقسام الأمنية، تم وضع علامات على العديد من جدران الزنازين التي تحمل كتابات منها “لن ننسى، لن نسامح، لن نركع، القدس عربية”. وبتوجيه من آمر السجن مناحيم بيبس، قامت قوات السجن باقتحام الزنازين وإجبارهم على الركوع وطلاء الجدران”.
גאה בשב”ס!
בבית הסוהר ‘קציעות’ עלה כי באגפים ביטחוניים על מספר קירות תאים נרשמו כתובות הסתה.
בהן:
״לא נשכח, לא נסלח, לא נרד על הברכיים״
״ירושלים היא ערבייה״
בהנחיית מפקד בית הסוהר, תג”ד מנחם ביבס, כוחות כת”ר ולוחמי כליאה פרצו לתאים, והכריחו אותם לרדת על הברכיים ולצבוע את הקיר. pic.twitter.com/qLgS4NKCYt
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 24, 2025
وصل افلات هذا الكيان المحتل من العقاب الي هذا الحد. المقاومة حق مشروع حتى رحيله.
ما حدث في سجن النقب يعكس بشكل صارخ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين، الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية. اقتحام الزنازين وإجبار الأسرى على الركوع وطمس شعارات تعبر عن هوية شعبهم وحقهم المشروع هو عمل مهين لا يستهدف فقط كرامتهم، بل يحاول أيضًا طمس الرواية الفلسطينية ومحو رموز الصمود والمقاومة.
ما فعله بن غفير، بنشره هذا الفيديو بفخر، يؤكد مرة أخرى العقلية العنصرية والاستفزازية التي تحكم سلوك قادة الاحتلال، حيث لا يترددون في استخدام أدوات القمع والتنكيل لتكريس سياسة الإخضاع وكسر إرادة الأسرى. لكن التاريخ يعلمنا أن محاولات طمس الهوية وتدمير الروح المقاومة لن تنجح. الأسرى الفلسطينيون هم رمز نضال وصمود شعب بأكمله، وكل محاولة لإذلالهم تزيدهم صلابة وإصرارًا.
الركوع القسري تحت تهديد السلاح لا يُخضع الإرادة الحرة، والطلاء فوق عبارات مثل “القدس عربية” لن يمحو حقيقة أن القدس ستبقى عربية في قلوب الملايين. هذه الممارسات الاستفزازية تستدعي موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، لكن الأهم أنها توحد الصفوف وتزيد من قوة المقاومة، التي ستظل الصوت الأعلى في وجه الاحتلال مهما اشتد القمع.
اللي صار في سجن النقب يشبه واحد متنمر في المدرسة قرر يثبت قوته… قدام المراية! تخيل جيش كامل مدجج بالسلاح يقتحم زنزانة أسرى عُزّل عشان يمسح جملة “القدس عربية”، وكأنهم بيواجهوا تهديد وجودي من عبوة طلاء! والأسوأ؟ يجبروا الأسرى على الركوع وكأن الركوع قدام الظلم بيغير الحقيقة. بن غفير فرحان كأنه حقق نصر عظيم، بس الحقيقة؟ القوة الحقيقية مش في السلاح، بل في صمود الأسرى وكلماتهم اللي حتى الطلاء ما يقدر يمحيها. الاحتلال يحاول يمحي الهوية… لكن الفرشاة ما بتمحي التاريخ!
رأي الشعوب الحرة واضح وبسيط: الظلم مرفوض، والكرامة الإنسانية غير قابلة للتفاوض. ما حدث في سجن النقب تجاوز كل حدود الإنسانية، وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يحاول إذلال الأسرى ومحاربة حتى كلماتهم على الجدران. الشعوب الحرة ترى في صمود الأسرى رمزًا للنضال، وتدرك أن من يجبر إنسانًا أعزل على الركوع تحت تهديد السلاح هو الضعيف الحقيقي. الحرية لا تُقمع بالطلاء ولا تُمحى بالرصاص، وستظل أصوات الشعوب الحرة تردد: الكرامة فوق القمع، والحق لا يسقط بالتجاهل. القدس ستبقى عربية، مهما حاولوا طمس الحقيقة.
“لن ننسى
لن نسامح
لن نركع
القدس عربية
عاشت فلسطين ولعنة الله على المطبلين المطبعين الخونه العملاء الجبناء الفاسدين والمفسدين
صدقت
“هل لا يزال هناك رجال خارج فلسطين؟
هل لا يزال هناك شرف وغيرة في قلوب الرجال؟
هل لا تزال هناك كرامة وإيمان في قلوب المسلمين؟
كيف تصومون رمضان وهذا الذل على أعناقكم؟!
سيأتي يوم تصبحون فيه كهؤلاء الأسرى.
أقسم بالله العظيم، سيأتي الدور عليكم، وأذلّ من هذا.”