بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا توقفت الحرب على غزة

تل أبيب: هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم استئناف الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع القناة 14 العبرية التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل ساعات من دخول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس” حيز التنفيذ.
وقال بن غفير رئيس حزب قوة يهودية: “سمعنا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يقولها صراحة، أن القتال سيُستأنف، لكن حال توقفت الحرب لن يكون لدينا ما نفعله في الحكومة”.
يشار إلى أن بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه، هم الوحيدون الذين صوتوا فجر الأربعاء، ضد اتفاق تبادل الأسرى.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تعهد نتنياهو بالاستمرار في الحرب بغزة حتى تحقيق “جميع الأهداف وهي إعادة جميع مختطفينا، والقضاء على حماس، وضمان أنه في اليوم الذي يلي حماس، لن يحكم غزة أي عنصر يدعم الإرهاب. لن تكون غزة تهديدا مستقبليا لإسرائيل”.
(الأناضول)
هدا اليهودي الخنزير المجرم يجب أن يعرف بانه سينتهي بالخروج من فلسطين رفقة كل اليهود مدمومين مدحورين أن شاء الله تعالى.
هه هذا القرد الحقير ينتظره مصير أسود حالك على يد أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
المهزوم لا حول ولا قوة له ‘ لقد اظهر أن الحقد والكراهية تسيطر عليه وعلي كل من ساندوه في العالم وإن كانوا ممن يدعوا أنهم مسلمين ‘ أو من ذوي الديانات او المعتقدات الآخري الحاقدين علي الدين الإسلامي وما كل الديانات إلا وتتشابة ‘ ولكن لكل عصر لها تختلف في الصيغة ولكن ما انزل فيها هو نفس المضمون ‘ ولذلك قال الله لكم دينكم ولي دين .
ياريت تستقيل والى جهنم الحمراء يا وجه الشيطان
الله يلعنك ليوم الدين
آمين آمين آمين يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸✌️🌴🤲🌴🔥🌴🤲