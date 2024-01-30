بن غفير يهدد بتفكيك الحكومة الإسرائيلية إذا عقدت صفقة “سيئة” مع حماس

القدس: هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء بالانسحاب من الحكومة بسبب أي محاولة لإبرام اتفاق “غير محسوب” مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين في غزة.

وكتب بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة، والذي ينتمي لحزب القوة اليهودية، على منصة إكس: “اتفاق غير محسوب يساوي تفكيك الحكومة”، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تدرس، بوساطة قطرية ومصرية، وقفا طويل الأمد لعملياتها العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.

ويشغل حزب القوة اليهودية ستة مقاعد من بين 64 مقعدا تؤيد منذ ما قبل حرب غزة ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وبعد نشوب الحرب، أدخل نتنياهو حزب الوحدة الوطنية الوسطي الذي يشغل 12 مقعدا إلى حكومة الطوارئ.

وعبر بن غفير وشريك آخر في الائتلاف القومي المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية، عن غضبهما من استبعادهما من مجلس نتنياهو المصغر المعني باتخاذ القرارات بخصوص الحرب.

وطالبا بعدم وقف العمليات العسكرية وإعادة الاستيطان في غزة التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005. واستبعد نتنياهو إعادة بناء مستوطنات يهودية هناك، لكنه يقول إن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل بعد الحرب.

(رويترز)