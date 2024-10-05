بهتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.. الآلاف يتضامنون مع فلسطين ولبنان بباريس

باريس: عشية الذكرى السنوية الأولى للإبادة الجماعية في غزة، نظّم آلاف الأشخاص مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس دعمًا لسكان فلسطين ولبنان الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة.

واحتشد الآلاف من أنصار فلسطين ولبنان، السبت في ساحة الجمهورية الشهيرة بباريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على البلدين، ثم توجهوا نحو ساحة كليشي.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، ورفعوا لافتات تتضمن عبارات من قبيل “توقفوا عن تسليح إسرائيل” و”المقاومة ضد الإمبريالية”، مرددين هتافات تضامنية مع فلسطين ولبنان.

أحد المتظاهرين شارك في الفعالية حاملا مجسًما لقبة الصخرة، بينما حمل شخص آخر مجسم بطيخ الذي يرمز لعلم فلسطين، وارتدى العديد من الأشخاص كوفيات ملونة بالأحمر والأسود.

و قالت المتظاهرة لينا بيرتين، إنها تعتبر استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة طيلة عام كامل “عارًا”.

ودعت بيرتين، الدول الأوروبية إلى وقف تمويلها لإسرائيل.

بدورها، أعربت الطالبة ميريام (لم تكشف عن لقبها)، عن اعتقادها بأن إسرائيل تنتهج سياسة توسعية وإمبريالية، وأن الدول الغربية تسمح لها بذلك لأنها تحقق أرباحًا، ولا يهمها الضحايا.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى نهاية يوم الجمعة، عن 1181 شهيدا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

(وكالات)