بهجوم مركب.. مقاوم من “القسام” يفجر نفسه بقوة إسرائيلية شمالي غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجمعة، تنفيذ عملية مركبة ضد الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث فجّر أحد عناصرها نفسه بقوة عسكرية، وهاجم آخرون قوات النجدة التي تقدمت للمكان بالرصاص وقنابل يدوية.
وقالت “القسام” في بيان: “في عملية مركبة، تمكن أحد مجاهدينا من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.
وتابعت: “فور تقدم قوات النجدة للمكان، قام مجاهدونا بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.
وهذه المرة الثانية منذ شن إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعلن القسام عن تفجير أحد عناصرها نفسه في قوة إسرائيلية شمال القطاع، بعدما كانت تستهدفهم سابقا بالقذائف والرصاص والعبوات المتفجرة.
وسبق أن أعلنت “القسام” إعادة استخدام وتدوير مخلفات عسكرية إسرائيلية وصواريخ غير منفجرة، في عملياتها ضد قوات الجيش المتوغلة في أنحاء مختلفة بالقطاع.
(الأناضول)
على العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة أن يضع في الحسبان أن معركته خاسرة على أرض فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العرش العظيم أبطال ومجاهدوا فلسطين الذين سيحررون بدمائهم الزكية الطاهرة الطريق لتحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸🤲🕋☹️☝️🔥🐒🚀💣🐒
ملحمة طوفان الأقصى المبارك يا مبارك ستؤتي ثمارها ولو بعد حين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥💣