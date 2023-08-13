بوارج روسية تقصف بصواريخ بعيدة المدى مواقع تنظيم “الدولة” في البادية السورية

دمشق- لندن: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن بوارج روسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى مواقع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في البادية السورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي الأحد: “أطلقت البوارج الروسية المتمركزة في السواحل السورية، خلال الساعات الفائتة، عدة صواريخ شديدة الانفجار، حيث عبرت منطقتي دريكيش وصافيتا في ريف طرطوس باتجاه البادية السورية”.

ووفق المرصد، “استهدفت الصواريخ مواقع وكهوف يتوارى ضمنها عناصر تنظيم داعش في البادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الهجوم الأعنف لتنظيم الدولة “داعش” ضد قوات النظام في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، لافتا إلى أن هذا الاستهداف من قبل روسيا يعد الثاني من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرضت حافلة تقل عناصر من قوات النظام السوري، ليل الخميس/ الجمعة الماضيين، لكمين عند المحطة الثانية على بعد 70 كيلو مترا جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي قتل خلالها 33 عنصرا من قوات النظام.

(د ب أ)