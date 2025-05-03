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بواسطة الذكاء الاصطناعي.. ترامب ينشر صورة له بزي “البابا”- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهره على أنه “البابا”.

جاء نشر الصورة مساء الجمعة، منفردة دون أي تعليق في حسابه على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي.

ويظهر ترامب مرتديًا رداءً بابويًا أبيض في الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وانتشرت الصورة سريعا على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها في الساعة 22:30 بتوقيت واشنطن. وبعد نصف ساعة، تمت مشاركة نفس الصورة على حساب “إكس” الرسمي للبيت الأبيض.

والأربعاء الماضي، قال ترامب مازحًا حول توقعاته للبابا الجديد خلفا للبابا فرنسيس الذي أُعلن عن وفاته الأسبوع الماضي: “أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول”.

(الأناضول)

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