بوتشيتينو: نقص الانضباط ليس السبب في أزمة تشيلسي

لندن: رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي قبول ما يثار حول أن نقص الانضباط هو السبب في الوضعية غير المقبولة لفريقه في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث أن لاعبيه هم الأعلى حصولا على الإنذارت مقارنة بجميع الفرق الأخرى.

وتلقى تشيلسي 5 إنذارات خلال الخسارة 1 2/ على ملعب وولفرهامبتون أمس الأحد، ومن بين اللاعبين الذين حصلوا على إنذارات، كول بالمر الذي سيغيب عن المواجهة أمام كريستال بالاس بعد غد الأربعاء نتيجة لتراكم الإنذارات.

كما حصل رحيم ستيرلينغ على إنذار لإدعاء السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وأكد بوتشيتينو أنه يعمل على تحسين حالة التلعثم داخل الفريق، مشيرا إلى إنها السبب في تصرف اللاعبين بشكل متسرع.

وأوضح المدرب الأرجنتيني “نحن في ناد كبير، نشعر بالضغط، عندما تكون محبطا وربما لا يكون لديك خبرة الأندية الأخرى فإنك ترتكب أخطاء”.

وأضاف “بالمر يشارك معنا بشكل اعتيادي هذا الموسم، إنه أمر طبيعي، اللاعبون يكترثون ويرغبون في الفوز، إنهم يشعرون بالإحباط”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن بوتشيتينو القول “الأمر لا يرجع إلى نقص الانضباط، علينا أن نحظى بكثافة أكبر لقراءة وضعية المباراة”.

(د ب أ)





