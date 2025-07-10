سياسة | دولي

بوتين أقال بوغدانوف.. وجنبلاط يتضامن برسالة شخصية عن الوفاء و”تقلبات الزمن”

منذ 19 دقيقة

بوغدانوف في موسكو. 12 فبراير 2025. رويترز

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: في أعقاب صدور مرسوم رئاسي عن الكرملين بإقالة الدبلوماسي الروسي البارز ميخائيل بوغدانوف من منصبه، وجّه الرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط رسالة شخصية حملت طابع الوفاء والاحترام.
وكتب جنبلاط إلى بوغدانوف، الذي شغل حتى الأمس منصب نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا: “الصديق ميخائيل بوغدانوف، أياً كانت تقلبات الزمن، فإن المختارة وآل جنبلاط والحزب الاشتراكي لن ينسوا صداقتكم ومحبتكم عبر العقود، في أصعب الظروف وأحلاها. وليد ونورا جنبلاط.”
وجاءت رسالة جنبلاط بعد إعلان الكرملين، الأربعاء، عن إقالة بوغدانوف، عبر مرسوم رسمي لم يُفصح عن أسبابه، بحسب ما أفادت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.


وكان بوغدانوف (73 عامًا) قد بدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 1974، وتولى منصب نائب وزير الخارجية منذ حزيران/يونيو 2011، ثم عُيّن في تشرين الأول/أكتوبر 2014 مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لعب دورًا محوريًا في ملفات معقدة أبرزها سوريا ولبنان.
يُشار إلى أن علاقة جنبلاط وبوغدانوف تعود إلى سنوات من التواصل السياسي خلال فترات حساسة في المنطقة، وشهدت تنسيقًا حول قضايا لبنانية وإقليمية شائكة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات بعد إدانتها بإسقاط الطائرة الماليزية
منذ 3 ساعات
فرنسا: نزع سلاح أوكرانيا “خط أحمر مطلق” للأوروبيين
منذ 21 ساعة
عقب إقالته.. العثور على جثة وزير روسي وسط ترجيح فرضية الانتحار
7 - يوليو - 2025
روسيا تطلق أكثر من 100 مسيرة على أوكرانيا والكرملين يقيل وزير النقل بعد فوضى حركة السفر
7 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية