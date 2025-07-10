بوتين أقال بوغدانوف.. وجنبلاط يتضامن برسالة شخصية عن الوفاء و”تقلبات الزمن”

لندن- “القدس العربي”: في أعقاب صدور مرسوم رئاسي عن الكرملين بإقالة الدبلوماسي الروسي البارز ميخائيل بوغدانوف من منصبه، وجّه الرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط رسالة شخصية حملت طابع الوفاء والاحترام.

وكتب جنبلاط إلى بوغدانوف، الذي شغل حتى الأمس منصب نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا: “الصديق ميخائيل بوغدانوف، أياً كانت تقلبات الزمن، فإن المختارة وآل جنبلاط والحزب الاشتراكي لن ينسوا صداقتكم ومحبتكم عبر العقود، في أصعب الظروف وأحلاها. وليد ونورا جنبلاط.”

وجاءت رسالة جنبلاط بعد إعلان الكرملين، الأربعاء، عن إقالة بوغدانوف، عبر مرسوم رسمي لم يُفصح عن أسبابه، بحسب ما أفادت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

جنبلاط يُشيد بصداقة بوغدانوف كتب وليد جنبلاط @walidjoumblatt إلى نائب وزير الخارجية الروسية السابق ميخائيل بوغدانوف:

الصديق ميخائيل بوغدانوف، أياً كانت تقلبات الزمن فإن المختارة وآل جنبلاط والحزب الإشتراكي لن ينسوا صداقتكم ومحبتكم عبر العقود وفي أصعب الظروف وأحلاها وليد ونورا pic.twitter.com/bW1old3HDC — Lebanon News 24/24 (@lebanon_news24) July 10, 2025



وكان بوغدانوف (73 عامًا) قد بدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 1974، وتولى منصب نائب وزير الخارجية منذ حزيران/يونيو 2011، ثم عُيّن في تشرين الأول/أكتوبر 2014 مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لعب دورًا محوريًا في ملفات معقدة أبرزها سوريا ولبنان.

يُشار إلى أن علاقة جنبلاط وبوغدانوف تعود إلى سنوات من التواصل السياسي خلال فترات حساسة في المنطقة، وشهدت تنسيقًا حول قضايا لبنانية وإقليمية شائكة.