بوتين أمام بريكس: روسيا شريك يعتمد عليه لأفريقيا في إمدادات الغذاء والوقود

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن موسكو تنوي توطيد علاقاتها بالدول الأفريقية، وإنها ستظل شريكاً يُعتمد عليه في إمدادات الغذاء والوقود.

وأضاف، في كلمة عبر رابط فيديو، أن روسيا مهتمة بتطوير “علاقات متعددة الأوجه” مع أفريقيا التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وأدى انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، في يوليو تموز، إلى ارتفاع أسعارها، مما أضر بشدة بالعديد من الدول الأفريقية. وروسيا وأوكرانيا من أكبر مُصدّري الحبوب في العالم.

وذكر بوتين أيضاً أن روسيا لديها أكثر من 30 مشروعاً للطاقة في دول أفريقية، مشيراً إلى أن إمدادات الوقود الروسية ستساعد الحكومات الأفريقية في احتواء ارتفاع الأسعار.

وقال: “على مدى العامين الماضيين، زادت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أفريقيا 2.6 مرة”.

وأضاف أن التحول العالمي إلى اقتصاد صديق أكثر للبيئة، وأقل انبعاثاً للكربون، يجب أن يكون “تدريجياً ومتوازناً ومدروساً بعناية”، في ظل التوقعات بزيادة النمو السكاني في العالم والطلب على الطاقة.

وتحرص روسيا على جعل مجموعة دول بريكس، التي تضم حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تكتلاً أكثر نفوذاً، ليكون قادراً على تحدي الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي.

واتفق زعماء دول بريكس، في قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرغ، هذا الأسبوع، على دعوة ست دول أخرى، هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، للانضمام إلى التكتل.

واستهدف بوتين، في تصريحاته، اليوم الخميس، القوى الغربية الاستعمارية السابقة، وتبنّيها لما أسماه “الليبرالية الجديدة”، التي قال إنها تشكل تهديداً للقيم التقليدية في الدول النامية، ولبزوغ عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه الهيمنة لبلد أو تكتل بمفرده.

(رويترز)

