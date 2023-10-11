بوتين: أمريكا تؤجج الشرق الأوسط بإرسال حاملة طائرات

موسكو: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء

بتأجيج الوضع في الشرق الأوسط بإرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، وقال إنه يتعين التوصل إلى “حلول وسط” وعبر عن أمله في الإنصات لصوت العقل.

ووصف بوتين تفجر العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأنه مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي يقول إنها لم تأخذ في الاعتبار مطالب الفلسطينيين.

وفي أعقاب الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم السبت، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة أمرت بتحريك مجموعة قتالية تضم حاملة الطائرات فورد إلى مسافة قريبة من إسرائيل.

وقال بوتين، متحدثا في مؤتمر للطاقة في موسكو، إن الخطوة الأمريكية التي انتقدها أيضا أمس الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت خطأ.

وقال بوتين “لا أفهم لماذا تذهب الولايات المتحدة بمجموعة حاملة الطائرات إلى البحر المتوسط. لا أفهم حقا مغزى هذا. هل سيقصفون لبنان أم ماذا؟”.

وأضاف الرئيس الروسي “أم أنهم قرروا محاولة تخويف أحد؟ هناك أشخاص لم يعودوا يخافون أي شيء. هذه ليست الطريقة لحل المشكلة. يجب البحث عن حلول وسط. مثل هذه التصرفات تؤجج الوضع بالطبع”.

واتهم بوتين واشنطن بتجاهل العملية الراسخة الرامية إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال توليها لزمام الأمور دون جدوى ودون حل للقضايا الجوهرية.

وقال بوتين “الآن نسمع أن إيران متهمة بكل أنواع الأشياء، كالعادة دون دليل. دعونا نرى، نأمل ن يسود صوت العقل”.

وقالت طهران أمس الثلاثاء إنها لم تشارك في هجوم حماس على إسرائيل.

ووصف بوتين العنف في إسرائيل بأنه مروع، وقال إنه لا يمكن إنهاء الصراع الأوسع نطاقا دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية.

وحذر من أن أي تصعيد في المنطقة قد تكون له عواقب وخيمة على مختلف القطاعات ومنها الطاقة.

(رويترز)