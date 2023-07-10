بوتين التقى زعيم فاغنر بعد التمرد… ودول الناتو تتفق على خطط الرّد على هجوم روسيّ

لندن – «القدس العربي»- وكالات: تكشف مزيد من المفاجآت المتعلقة بتمرد مجموعة فاغنر الروسية مع الإعلان عن لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم 29 حزيران/يونيو برئيس المجموعة، يفغيني بريغوجين، بعيد أيام فقط من فشل التمرّد المسلّح للمجموعة المسلّحة الذي حصل بتاريخ 24 من ذات الشهر.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اللقاء استمرّ “ثلاث ساعات تقريباً”، مشيراً إلى مشاركة 35 شخصا في الاجتماع لا سيّما “كلّ القياديين” في مجموعة فاغنر. ولفت بيسكوف إلى أنّ بوتين أصغى لقادة فاغنر “وعرض عليهم بدائل لعملهم في المستقبل ولاستخدامهم للأغراض العسكرية”.

وتابع: “قدّم قادة (فاغنر) روايتهم للأحداث. شدّدوا على أنّهم (…) جنود رئيس الدولة والقائد العام (فلاديمير بوتين) وأكّدوا أنّهم على استعداد لمواصلة القتال من أجل الوطن”.

وأمس، اجتمع قادة غربيون في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا عشية قمة لحلف شمال الأطلسي تنطلق اليوم حيث يهيمن عليها رد الحلف على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وطلب كييف للانضمام إلى الحلف.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة دبلوماسيين أن الدول الأعضاء في الناتو توصلت إلى اتفاق حول خطط توضح بالتفصيل كيف سيرد الحلف على هجوم روسي. ويشير ذلك إلى تحول كبير، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها الحلف مثل هذه الخطط منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.

وفي حين سيتوجه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلينوس، غداً الأربعاء، للمطالبة بضم بلاده إلى الناتو، إلا أن مصدرا في الحكومة الألمانية أفاد أمس أن “الوقت ليس مناسباً” لذلك، مشيراً إلى أنه لم تجمع الدول الأعضاء على دعوة كييف بعد. في المقابل، أشار مسؤول غربي إلى أن القمة ستتضمن تخلي الحلف عن مطلب “خطة عمل العضوية” اللازمة لترشيح أوكرانيا، محذراً من أن هذه الخطة “هي مجرد واحدة من الخطوات” نحو الانضمام.

ووسط تباين آراء الحلفاء بشأن عضوية أوكرانيا فإن الجانب الأمريكي أشار بلسان الرئيس جو بايدن إلى إمكانية ابرام اتفاق أمني ثنائي قريب من النموذج الإسرائيلي تدعم فيه واشنطن كييف ماليا وعسكريا.

وعلق المستشار الألماني أولاف شولتس على ذلك بالقول:” إن اقتراح الولايات المتحدة بشأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك التي تحصل عليها إسرائيل هو واحد من عدة خيارات قيد البحث”. وأضاف أن المحادثات بهذا الشأن لم تقترب بعد من النهاية.