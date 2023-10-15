بوتين: الجيش الروسي “يحسّن مواقعه” على الجبهة بما في ذلك حول أفدييفكا

موسكو- كييف: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن الجيش الروسي “يحسّن مواقعه” على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا (شرق) التي كانت هدفا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها الأحد على شبكات للتواصل الاجتماعي إن “قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما”.

وأوضح أنها تشمل “مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا” مشيدا باستراتيجية “الدفاع النشط” التي ينفذها جيشه.

وبحسب رئيس البلدية، ما زال في أفدييفكا ما يزيد قليلا على 1600 مدني وعمليات الإجلاء هناك صعبة بسبب القصف المستمر. وقبل الهجوم الروسي، كان عدد سكان المدينة 30 ألف نسمة.

ويأتي الهجوم الروسي على أفدييفكا بعد أربعة أشهر من الهجوم المضاد الأوكراني.

والأحد، كرر فلاديمير بوتين أن هذا الهجوم الأوكراني “فشل تماما”. وأضاف “نعلم أنه في بعض مناطق القتال، يقوم العدو بالتحضير لهجمات جديدة. نحن نرى ذلك ونعلم به. ونرد وفقا لذلك”.

أوكرانيا: قتيلان في هجمات روسية على أفدييفكا

ومن جانبها، قالت سلطات منطقة دونيتسك الأوكرانية الأحد إن مدنيين قتلا في هجمات روسية على بلدة أفدييفكا في شرق أوكرانيا السبت.

وواصل الجيش الروسي هجومه لليوم الخامس على أفدييفكا بقصف عنيف لدرجة أن أطقم الطوارئ لم تتمكن من انتشال القتيلين من المباني المدمرة.

وأضافت سلطات منطقة دونيتسك الأحد عبر تطبيق تيليغرام أن شخصا ثالثا أصيب في مكان آخر بالمنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأحد إن قواتها صدت 15 هجوما روسيا بالقرب من أفدييفكا وتونينكي وبيرفومايسكي في منطقة دونيتسك بينما شنت القوات الروسية ضربات جوية مكثفة في المنطقة.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا أيضا الأحد إن امرأة تبلغ من العمر 54 عاما ورجلا يبلغ من العمر 57 عاما قتلا وأصيبت امرأة في هجوم جوي روسي خلال الليل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على جارتها في فبراير/ شباط من العام الماضي.

(وكالات)