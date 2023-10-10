سياسة | دولي | روسيا

بوتين: الحرب بين إسرائيل وحماس هي “مثال على فشل واشنطن” في الشرق الأوسط

منذ 15 دقيقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حجم الخط
0

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أظهرت “فشل” سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية “أمر ضروري”.
وصرح بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “هذا مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط”.
واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ”احتكار” تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار “إيجاد تسويات مقبولة للطرفين”، بل على العكس “روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين”.
وتابع “كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني”.
واعتبر أن “من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي “السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين بما في ذلك إيران ومصر وسوريا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خبير ألماني يوضح لماذا فشل السياج الحدودي في حماية إسرائيل من هجوم حماس؟ 
منذ ساعتين
شولتس: ألمانيا وحلفاء اتفقوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
منذ ساعتين
في اليوم الرابع للحرب: غزة تذبح.. وجيش الاحتلال يصعد الغارات الدامية ويحول أحياء سكنية إلى ركام
منذ 3 ساعات
كاتب فرنسي: الغربيون فقدوا السيطرة على العالم وهجوم حماس يشكل الإشارة الأخيرة لهذا التحول
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية