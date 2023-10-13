بوتين: الخسائر المدنية لعملية إسرائيلية برية في غزة ستكون “غير مقبولة”

بشكك: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شنّ إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى مستوى من الخسائر في صفوف المدنيين سيكون “غير مقبول على الإطلاق”.
جاء تصريح بوتين بعدما طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما تحشد الدبابات قبل غزو بري متوقع بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مطلع الأسبوع.
وقال بوتين إن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية “محفوفٌ بعواقب وخيمة على جميع الأطراف”.
وأضاف: “الأهم من ذلك أن سقوط ضحايا من المدنيين سيكون غير مقبول على الإطلاق. المسألة الأساسية الآن هي وقف إراقة الدماء”.
(رويترز)
انامعاك يا فلسطين
جزار يدعو جزار اخر الى الرفق بالضحية مر من هنا امثالكم كثير هولاكو و جنيكيز خان و هتلر و غيرهم كثير اليوم الانسانية تتخلص من ارثهم الثقيل حيث يرمى في مزبلة التاريخ و كذلك انتم
فما تسيدتم الا بعد أن ذل العرب و طلبوا العزة في واد اخر
على الأقل أنزه من حكام العشير والربع، الذين تتجنبون النظر لمثالبهم!
ماذا تنتظر ( قوى الممانعة) لتفي بوتوعداتها وتصديقا لشعاراتها وتفتح جبهات جديدة ضد الصهاينة.ماذا تنتظر إيران الفارسية لتعطي ضوءها الأخضر لها . أم أن الأمر لا يستحق طالما أنها ليست السعودية ولا الإمارات. أين اختفى القومجيون العرب الذين يطبلون لروسيا المناصرة لقضايا العرب
لو خزن العرب أسلحة نووية روسية على أراضيهم… لما تمكن الإرهابيون الأمريكيون من الاقتراب منهم أو تهديدهم
بوتين هو زعيم حقيقي لقد فهم النفاق الغربي منذ زمن طويل يعدون ولكن لا يحافظون على كلمتهم
المشكله الان الفضائيات المحسوب على الجانب العربي أخذت تعيد وتكرر التحذيرات الصهيونيه الي أهلنا في غزه بالنزوح الي الجنوب
كلام انشائي فارغ المضمون.لم نسمع اي ادانة او فعل من روسيا.