بوتين: الخسائر المدنية لعملية إسرائيلية برية في غزة ستكون “غير مقبولة”

بشكك: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شنّ إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى مستوى من الخسائر في صفوف المدنيين سيكون “غير مقبول على الإطلاق”.

جاء تصريح بوتين بعدما طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما تحشد الدبابات قبل غزو بري متوقع بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مطلع الأسبوع.

وقال بوتين إن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية “محفوفٌ بعواقب وخيمة على جميع الأطراف”.

وأضاف: “الأهم من ذلك أن سقوط ضحايا من المدنيين سيكون غير مقبول على الإطلاق. المسألة الأساسية الآن هي وقف إراقة الدماء”.

(رويترز)